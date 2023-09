Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jimena sfrutterà a suo favore l'amnesia di Manuel e gli farà credere che loro si amavano alla follia.

Nella doppia puntata de La Promessa in onda il 7 settembre 2023, Jimena approfitterà dell’amnesia di Manuel per ricostruire i suoi ricordi. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la duchessina, in accordo con Cruz, deciderà di mentire al suo fidanzato e di fargli credere che loro fossero innamorati e che lui non amasse per nulla il volo. Intanto alla tenuta continueranno gli interrogatori del sergente Funes, che sconvolgerà tutti con una scoperta: il Barone è morto; il suo corpo verrà ritrovato in un burrone. Don Romulo e i domestici dovranno intanto affrontare il terribile Gregorio, il nuovo maggiordomo, che minaccia di fare dei drastici cambiamenti.

Anticipazioni La Promessa: Jimena imbroglia Manuel

Manuel si è svegliato ma purtroppo ha perso la memoria. L’inaspettata amnesia del marchese sarà molto vantaggiosa per Jimena. La giovane farà capire a Cruz di voler approfittare di questo momento e di voler imbrogliare il ragazzo, per ottenere quello che entrambe vogliono. La giovane farà credere al Lujan che loro si amassero e che la passione per il volo non ci sia mai esistita. Jimena insomma farà in modo che Manuel creda a quello che lei gli racconterà e si assicurerà di avere la sua fiducia e la sua fedeltà – eliminando il problema Jana – per sposarsi senza alcun intoppo.

La Promessa Anticipazioni: Gregorio semina il panico

Don Alonso ha punito Romulo e tutti i domestici, assumendo un nuovo maggiordomo. Il terribile Gregorio seminerà il panico nelle cucine, non solo tenendo d’occhio le persone del servizio ma anche minacciando di fare grandi cambiamenti. Don Romulo sarà infastidito soprattutto dagli insulti che il suo nuovo capo gli rivolgerà mentre Simona e Candela dovranno sopportare tutto in silenzio ma non riusciranno a tollerare il fatto che Gregorio le costringa a stirare camicie già stirate.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz sconvolta. Il Barone è morto!

Alla tenuta continueranno gli interrogatori del sergente Funes. A testimoniare verranno chiamati Catalina, Martina e Curro ma nessuno dei tre ragazzi sarà in grado di dare informazioni sul Barone, di cui non sanno nulla. Conrado avrà però la soluzione in pugno. La Guardia Civile scoprirà il corpo del nobile in un burrone e Cruz sarà sconvolta dal sapere che suo padre è morto. Intanto Jana sarà disperata; i marchesi le impediranno di avvicinarsi a Manuel così come imporranno a tutti di non parlare con il ragazzo del suo passato. Simona e Candela invece cercheranno informazioni su Padre Camillo e cercheranno di mettersi in contatto con Don Fermin, il parroco del villaggio, che il sacerdote dice di conoscere.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 all'8 settembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.