La Promessa Anticipazioni Puntate dal 4 all'8 settembre 2023: Manuel si sveglia ma non ricorda nulla. Jimena ne approfitta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 4 all'8 settembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 4 all'8 settembre 2023.

Puntata di Lunedì 4 settembre 2023

C’è molta preoccupazione per Manuel. Il ragazzo è tornato a La Promessa dopo l’incidente ma è privo di sensi e non risponde agli stimoli. I medici riferiscono che il ragazzo rimarrà così per un bel po’ e Jimena, per questo, non può neanche avvicinarsi al suo fidanzato sena provare un mix tra affetto, ansia e persino disagio. Intanto alla tenuta c’è ancora ansia per la scomparsa del Barone e Don Alonso, sorpreso, comincia a pensare che il suo odiato suocero ami essere così tanto misterioso, per cui non c’è alcun motivo di continuare ad allarmarsi. Cruz non si dà pace per suo padre e chiede a Romulo di aiutarla a cercarlo. Curro si propone di sostenere la zia e lei, inaspettatamente, accetta. Chi invece non sembra curarsi del nobile, è Don Alonso. Il marchese è totalmente concentrato su suo figlio e questo atteggiamento lo porta a scontrarsi con la moglie. Jana è riuscita a mettere vie le lettere minatorie ma deve nascondere la pistola con i proiettili. Camillo prosegue nel cercare di convincere Jimena a lasciare la tenuta, spingendola a non sentirsi in colpa per il disagio che prova nel vedere il suo fidanzato inerte in un letto. Cruz decide di scendere nelle cucine del palazzo. Scoprirà che Lope è il nuovo cuoco?

Puntata di Martedì 5 settembre 2023

Cruz ha scoperto che Lope lavora in cucina ed è furiosa. I domestici sospettano che Petra abbia fatto la spia e che per colpa sua ora rischino tutti il loro lavoro. Simona e Candela l'affrontano. Don Alonso cerca di calmare la moglie ma insieme a lei, deve prendere delle decisioni. I marchesi comunicheranno le loro decisioni a Pia e Romulo. Intanto Jimena confessa che non è semplice occuparsi di Manuel, che ha avuto le convulsioni in sua presenza. Cruz e Don Alonso, dopo diversi scontri, decidono di lasciarsi. Jana è molto in ansia e cerca di stare accanto al Lujan, anche se non può farlo da sola. Maria ha paura che Lope venga mandato via e il ragazzo, che si sente in colpa, chiede scusa ai suoi amici. Si assumerà la piena responsabilità di quanto successo. Curro non riesce a trovare suo nonno e neanche a concentrarsi sui suoi studi mentre Catalina non ha idea di dove sia finita la spilla appartenuta a sua madre.

Puntata di Mercoledì 6 settembre 2023

Jimena non riesce a stare vicino a Manuel in queste condizioni e alla fine decide di non recarsi più in camera sua. Il duca pensa sia arrivato il momento di riportare sua figlia a casa ma la ragazza non ha intenzione di lasciare del tutto il suo fidanzato. Un nuovo maggiordomo arriva alla tenuta, così come rivelato da Don Alonso. L’uomo, di nome Gregorio, si rivela essere un osso molto duro. Simona e Candela coinvolgono Teresa nelle loro indagini su Padre Camillo mentre Maria, dopo aver ricevuto un regalo da Salvador, legge una sua lettera che suona come un addio, visto che il ragazzo è stato assegnato a un fortino in una terra poco protetta e molto vicina al nemico. Manuel fortunatamente si sveglia ma, dopo pochi minuti, sviene. Jimena pensa di non aver fatto abbastanza ma Cruz la consola. Il Lujan si sveglia di nuovo ma è molto confuso e non ricorda nulla se non i suoi genitori e che Jimena è la moglie di Tomas. Il sergente Funes si presenta per indagare sulla scomparsa del Barone e Teresa, l’ultima ad averlo visto, è in ansia. Dovrà essere interrogata come tutti.

Puntata di Giovedì 7 settembre 2023

Jimena dice a Cruz che l’amensia di Manuel potrebbe essere utile per fargli credere che loro fossero molto innamorati. La marchesa è entusiasta di questa idea e le due decidono di impedire che qualcuno racconti al ragazzo del suo passato. Gregorio inizia la ricerca della spilla di Catalina e con il suo atteggiamento, infastidisce tutti i domestici. Il Sergente Funes continua i suoi interrogatori e sembra essere arrivato a qualche importante conclusione. In effetti, poco dopo, si ripresenta alla tenuta per informare di aver trovato il corpo del Barone. Il nobile sembra essere caduto in un burrone con la sua macchina e Cruz è sconvolta dalla notizia. Jimena prosegue con la farsa e rivela a Manuel che lui l'amava e che in realtà volare non gli piacesse per nulla. Jana viene tenuta fuori da tutta questa situazione e ne soffre tantissimo. Padre Camillo invece continua a cancellare le prove della sua vera identità.

Puntata di Venerdì 8 settembre 2023

Cruz vorrebbe che Manuel e Jimena si sposassero nonostante il matrimonio tra i due non sia più necessario. La morte del Barone ha risolto molti problemi economici della famiglia. Il giovane Lujan chiede alla fidanzata e alla madre di essere sincere con lui ma Jimena non intende essere onesta. Jana vorrebbe abbandonare la tenuta ma scopre che qualcuno l’ha vista occuparsi di Manuel mentre Gregorio rompe il carillon di Maria. Lope confessa a Simona di aver comprato lui il presunto regalo di Salvador. Don Alonso sembra avere un conto in sospeso con il nuovo maggiordomo mentre Cruz riceve la visita di suo cognato, ovvero il padre di Curro. La donna sospetta che l’uomo sia arrivato per prendersi la sua parte di eredità. Jana pensa di poter visitare Manuel mentre tutta la famiglia Lujan è al funerale del Barone ma la marchesa ha già disposto che suo figlio non venga raggiunto da nessuno. Catalina è pronta a chiamare la diocesi di León per sapere quando Camillo se ne potrà andare.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.