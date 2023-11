La Promessa Anticipazioni 6 novembre 2023: Gregorio distrugge Romulo rivelandogli un segreto inconfessabile!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Gregorio rivelerà a Romulo che Pia è ancora incinta e Petra ascolterà la loro conversazione e sarà pronta a prendersi la sua vendetta contro la governante.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 6 novembre 2023, alle ore 16.40, ci rivelano che Gregorio picchierà duro. Il maggiordomo non si farà alcuno scrupolo di distruggere le certezze di Romulo e, per rimetterlo al suo posto e fargli volutamente capire che nessuno è dalla sua parte come crede, gli confesserà il segreto di Pia. Gli dirà che la governante è ancora incinta e che gli ha mentito. I due verranno ascoltati da Petra, che scoprirà questo particolare allettante, con cui si vendicherà della sua nemica.

Anticipazioni La Promessa: Gregorio distrugge Romulo rivelandogli un segreto inconfessabile

Romulo e Gregorio erano vicini alla rissa e se non fosse stato per Pia e Mauro, i due sarebbero arrivati alle mani. Romulo non ha sopportato di essere pungolato ancora una volta dal suo nemico e per fargli capire che mai e poi mai otterrà quello che vuole – ovvero distruggerlo e allontanarlo da La Promessa – lo ha di nuovo affrontato e gli ha giurato di tenergli testa, convinto di poterlo fare anche grazie al sostegno dei domestici, a lui fedeli. Don Gregorio ha così preso la palla al balzo per prendersi una piccola vendetta e per rimetterlo al suo posto. Gli ha confessato che i camerieri non gli sono poi così tanto fedeli, visto che qualcuno di loro gli ha tenuto nascosto un segreto e che avrebbe continuato a farlo.

La Promessa Anticipazioni: Gregorio rivela a Romulo che Pia è ancora incinta

Il segreto a cui Gregorio si riferirà sarà la gravidanza di Pia. Il maggiordomo dirà al suo nemico che la governante, che lui ritiene così tanto affezionata a lui, gli ha nascosto di non aver abortito e di aver tenuto il bambino. Ma soprattutto gli confesserà che la dolce Pia ha trovato il coraggio di rivelare a lui la verità e non al suo “vecchio amico maggiordomo”. Uno smacco in piena regola, che farà crollare tutte le certezze di Romulo e che lo farà preoccupare. Capirà infatti che l’equilibrio precario, ricostruito dopo gli eventi con Camillo, è in pericolo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra scopre che Pia è ancora incinta

Don Romulo avrà ragione a preoccuparsi. Superata la delusione di non essere stato informato da Pia della sua gravidanza e messo da parte il suo dispiacere nell’essere stato sostituito da Gregorio, Il maggiordomo comincerà a pensare al guaio in cui la donna si è cacciata e al pericolo che sta correndo. E proprio quando si domanderà come riuscire a proteggerla, Petra comincerà a organizzare un piano per rovinare la sua nemica. La cameriera avrà infatti sentito la conversazione tra i due uomini e sarà al corrente del grande segreto della sua rivale. Sarà quindi pronta a usarlo a suo vantaggio per liberarsi di lei.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.