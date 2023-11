La Promessa Anticipazioni 3 novembre 2023: Romulo e Gregorio vicini alla rissa. Pia e Mauro costretti a intervenire!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 3 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Romulo e Gregorio sfioreranno la rissa. Il nuovo maggiordomo, per vendicarsi, rivelerà al suo rivale un segreto che lo ferirà moltissimo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 novembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, tra Don Gregorio e Don Romulo si intensificheranno i dissapori. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due uomini saranno vicini alla rissa e Pia e Mauro saranno costretti e intervenire prima che si facciano del male. La guerra sarà solo all’inizio. Più tardi Romulo dichiarerà al suo rivale di non aver alcuna intenzione di lasciare la tenuta e di voler rimanere accanto ai domestici, che hanno stima e fiducia in lui. Gregorio, sentendo queste parole, gli lancerà un guanto di sfida e gli rivelerà un segreto di cui lui – a differenza sua – è al corrente.

Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jimena sono marito e moglie

Manuel e Jimena sono marito e moglie. Jana ha deciso di non fermare le nozze, spaventata che un suo intervento potesse rovinare i suoi piani e l’allontanasse, ancora una volta, da suo fratello. Per amore di Curro e della verità su sua madre, la giovane ha rinunciato al suo amore e ora dovrà abituarsi non solo al fatto che il marchesino non si ricordi di lei ma che sia sposato con un’altra. Vi anticipiamo che il matrimonio del Lujan sarà molto presto scosso da un piccolo ma decisivo ricordo, che balzerà alla mente di Manuel e che lo porterà a volere più informazioni sulla bella cameriera bionda, che diventerà presto la personale domestica di sua moglie.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo e Don Gregorio vicini alla rissa

Don Romulo e Don Gregorio non riescono a trovare un po’ di pace. Il primo ha tentato di avere il perdono da parte del secondo ma questi non ha proprio voluto avere nulla a che fare con lui e gli ha anzi giurato vendetta eterna. Le nozze di Manuel e Jimena e la giornata impegnativa che dovranno affrontare tutti i domestici, intensificheranno talmente tanto la loro inimicizia, da portarli molto vicini a scatenare una rissa violenta. Pia e Mauro saranno costretti a intervenire.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Gregorio gela Romulo rivelandogli un segreto inaspettato

Dopo aver sfiorato la rissa, Don Romulo affronterà di nuovo il suo rivale e cercherà di mettere una cosa in chiaro: nonostante la tensione tra loro, non lascerà mai e poi mai La Promessa. Il maggiordomo prometterà al nuovo arrivato di non lasciarsi sopraffare dal loro odio e di non lasciarsi condizionare dai suoi maltrattamenti. Resterà alla tenuta per stare accanto agli altri domestici che lo stimano e si fidano di lui. Don Gregorio, davanti a queste parole, si lascerà scappare un sorriso malefico e gli dirà che non tutti si fidano di lui come dice. C’è chi infatti gli nasconde qualcosa. Insomma il malefico nuovo cameriere gli rivelerà il segreto di Pia, lasciando il nostro Romulo senza parole e con gli occhi sgranati.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.