La Promessa Anticipazioni 31 agosto 2024: Margarita sospetta di Pelayo e si allea con Lorenzo per sbugiardarlo!

Nella puntata de La Promessa in onda il 31 agosto 2024 su Canale5 vedremo che Margarita convincerà Don Lorenzo ad allearsi con lei per scoprire cosa stiano nascondendo Pelayo e Jeronimo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 31 agosto 2024, alle ore 15.30 su Canale5, Margarita vorrà tenere d’occhio Pelayo e Jeronimo, convinta che i due nascondano qualcosa. La madre di Martina riferirà a Don Lorenzo di credere che il conte e il suo valletto non siano sinceri e di aver visto il giovane nobile con una valigetta piena di soldi. La donna convincerà il Capitano ad allearsi con lei per scoprire cosa stia succedendo. Intanto Abel, che vuole Manuel lontano dalla tenuta, riferirà di aver visto Jimena debilitata e spingerà il marchesino ad andare a trovare la moglie. Il ragazzo si rifiuterà ma poi Don Alonso riuscirà a convincerlo a fare questo sforzo. Pia intimerà alla servitù di smetterla di parlare di Feliciano e Petra e di non fare più alcun commento su di loro. Tra i camerieri serpeggerà un certo stupore davanti al comportamento inaspettato della governante. Salvador, ora primo valletto, ne combinerà di cotte e di crude e finirà nei guai sia lavorando per Manuel che per Don Alonso. Leonor farà il suo ritorno a casa e tutti saranno molto contenti di riabbracciarla.

La Promessa Anticipazioni: Margarita si allea con Lorenzo per stanare Pelayo

Il rifiuto di Pelayo di partire con Catalina ha messo in guardia Margarita. La donna non ha apprezzato il comportamento del conte, di cui ha già cominciato a non fidarsi. È da qualche tempo che osserva le sue mosse e cerca di capire cosa stiano combinando lui e il suo valletto Jeronimo, convinta che i due nascondano qualcosa. Decisa a scoprire di cosa si tratti, la madre di Martina rivelerà a Don Lorenzo i suoi sospetti e gli dirà di aver visto il conte con una valigetta piena di soldi. La vedova di Don Fernando chiederà al padre di Curro di allearsi con lei per stanare i sicuri brutti giri del nuovo arrivato.

Anticipazioni La Promessa: Abel cerca di allontanare Manuel dalla tenuta

Abel ha scoperto la relazione tra Jana e Manuel ed è diventato pericoloso. La cameriera e il suo amato dovranno stare molto attenti, soprattutto perché il medico non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo amore. Il dottore le tenterà tutte e cercherà di allontanare il marchese dalla tenuta, con ogni scusa. Per questo motivo si presenterà dai marchesi per informarli di aver visitato Jimena e di averla vista talmente debilitata e giù di morale, da essere convinto che la visita del marito possa farle bene. Manuel si rifiuterà di presentarsi da lei, collerico per le sue bugie ma i suoi genitori lo spingeranno a svolgere il suo dovere. Don Alonso lo convincerà ad andare a casa dei duchi e in cambio gli prometterà di tenere a bada Cruz, affinché non si metta in mezzo nelle ricerche di Maria, scomparsa nel nulla.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia intima a tutti di non tormentare più Petra

Pia farà un grande passo in avanti con Petra e lascerà tutti sorpresi. Dopo aver protetto il segreto della cameriera davanti a Cruz, la governante intimerà a tutti i domestici di smetterla di parlare della loro collega e di Feliciano e di piantarla di fare commenti. La cosa lascerà la servitù completamente senza parole. Intanto Leonor tornerà a casa e sarà accolta con grande felicità da tutti mentre Salvador, distratto dalla questione di Maria, farà molti errori. Il ragazzo, diventato primo valletto, combinerà dei veri e propri disastri sia durante il servizio per Manuel sia durante quello per Don Alonso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.