La Promessa Anticipazioni 2 novembre 2024: Cruz è una furia. Jana la pagherà!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 2 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Cruz scatenerà la sua ira contro Jana e Pia. Manuel dovrà correre ai ripari.

L’assenza di Jana diventerà un vero e proprio problema. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 2 novembre 2024, su Rete4 alle ore 19:45, Cruz scoprirà Curro solo nella sua stanza e si precipiterà a raccontare tutto a Don Alonso. Mentre il marchese impedirà a Maria di coprire la sua collega, la marchesa se la prenderà con Pia e le intimerà di controllare molto meglio il suo personale. Più tardi i marchesi accoglieranno a casa Manuel, tornato dopo aver partecipato a una competizione aeronautica ed essersi classificato secondo. Cruz sgriderà con forza il figlio e lo accuserà di aver creato in lei e in suo padre, ansia e preoccupazione. Alonso dovrà intervenire per calmare gli animi ma non si esimerà dal rivelare al figlio che la loro cameriera Jana non sta svolgendo i lavori assegnati come dovrebbe e quindi dovranno prendere presto severi provvedimenti.

La Promessa Anticipazioni: Cruz scopre tutto

Jana ha messo nei guai i suoi colleghi. La ragazza, sconvolta dalla rivelazione di Curro, si è allontanata dalla tenuta senza avvertire e senza soprattutto chiedere il permesso ai marchesi, che le avevano dato un compito ben preciso, ovvero occuparsi del barone e tenerlo al sicuro. Purtroppo, la ragazza sarà molto sfortunata. Cruz troverà il nipote da solo in camera e comprenderà che la sua giovane se n'è andata senza dire niente e che gli altri suoi domestici stanno cercando di coprirla. La marchesa, furiosa, correrà a informare Don Alonso affinché sia lui a prendere duri provvedimenti.

Anticipazioni La Promessa: I marchesi sono furiosi con Jana

Cruz racconterà a Don Alonso di aver trovato Curro da solo in camera e i due avranno la prova che la ragazza si è allontanata senza dire niente quando troveranno Maria a coprire la sua assenza. Il marchese ordinerà immediatamente alla Fernandez di smettere di svolgere il lavoro della sua collega e anzi di precipitarsi a chiamarla, affinché lui e sua moglie possano prendere provvedimenti. Cruz invece se la prenderà con Pia e la sgriderà dicendole che è suo compito controllare il personale e che da ora in poi dovrà farlo meglio, se non vorrà incorrere nella sua ira.

Trame e Anticipazioni la Promessa: Manuel scopre che Jana se n’è andata

I marchesi saranno furiosi con Jana e vorranno ovviamente punirla nel momento in cui ritornerà alla tenuta. Daranno quindi ordine ai domestici di trovarla ma a cercarla ci penserà soprattutto Manuel. Il ragazzo tornerà a casa dopo essersi classificato secondo in una competizione, ma non potrà minimamente festeggiare questo traguardo perché sua madre lo aggredirà appena varcata la soglia della sua dimora. Cruz lo sgriderà con ferocia e lo accuserà di aver causato ansie e preoccupazioni a lei e a suo padre. Don Alonso dovrà intervenire per fermare la lite tra i due, ma non potrà esimersi dal rivelare al figlio dell’atteggiamento inopportuno di Jana, che si è assentata senza il loro permesso. Il marchesino dovrà correre immediatamente ai ripari per impedire che la situazione già compromessa della sua amata, diventi insanabile.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 ottobre al 3 novembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.