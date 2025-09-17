La Promessa Anticipazioni 18 settembre 2025: Manuel e Jana finalmente sposi ma le nozze andranno come sperato?

Anticipazioni TV

Che cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 18 settembre 2025? Ecco le anticipazioni complete della puntata della Soap di Rete4.

Jana ha deciso che sfiderà Cruz un’altra volta e che non si farà mettere i piedi in testa da lei, né ora né mai. Ma nella puntata de La Promessa in onda il 18 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, dovrà continuare ad affilare le armi contro la sua futura suocera. Il motivo sarà sempre lo stesso: la nobile si rifiuta di avere i domestici come ospiti del matrimonio diversamente da quanto desiderato dalla sua futura nuora. Jana farà di tutto per avere Maria e gli altri al suo fianco mentre Cruz metterà un limite alla presenza dei camerieri, per lei potranno presenziare solo alcuni da lei scelti. Chi vincerà tra le due?

La Promessa Anticipazioni 18 settembre 2025: Cruz controlla la lista degli invitati alle nozze

Cruz non getta la spugna e non lo farà mai e poi mai. Nonostante Manuel e Jana siano determinati a non lasciarsi più condizionare dai marchesi, la nobile non ha intenzione di tacere su tutto e vorrà imporre la sua autorità sugli invitati alle nozze. Jana l’ha sfidata apertamente invitando tutta la servitù ma lei non potrà permettere che tra i banchi della cappella ci siano tutti i suoi domestici, sarebbe uno smacco troppo grande ma soprattutto farebbe ricadere lo scandalo sulla sua famiglia. È chiaro che una simile prospettiva non può essere nemmeno pensata!

La Promessa: Jana riuscirà ad avere i suoi amici alle nozze

Cruz ha dichiarato guerra a Jana e viceversa. Tra le due donne più importanti di Manuel non corre buon sangue ormai lo sappiamo e proprio sugli invitati alle nozze potrebbe scatenarsi l’inimicizia delle due signore della tenuta. Jana non vuole rinunciare ad avere Maria, Pia e Teresa al suo fianco ma anche le cuoche e Vera, insomma chi le ha sempre dimostrato affetto e l’ha aiutata a scoprire qualcosa in più sul suo passato. E ricordiamo che la giovane è arrivata a La Promessa proprio per scoprire la verità sulla morte di sua madre e per ricongiungersi con suo fratello, trovando nella servitù una nuova famiglia. Potrebbe mai sposarsi senza di loro e senza poter abbracciare la Fernandez, la sua migliore amica? Proprio no!

Manuel e Jana sposi ma devono cedere a compromessi, ecco cosa succederà ne La Promessa

Manuel e Jana sono finalmente arrivati al loro grande giorno e per entrambi è un momento meraviglioso. I due si sposeranno dopo tante peripezie ma purtroppo la sfida di Jana contro Cruz funzionerà a metà; la cameriera riuscirà a ottenere pochi suoi ospiti alle nozze. Simona e Candela dovranno rimanere in casa, così come Teresa e Vera. Per l’ex cameriera sarà comunque una vittoria perché potrà festeggiare il coronamento del suo amore con il suo innamorato, di cui diventerà ufficialmente moglie.

Cruz bombardata su più fronti, ecco cosa vedremo ne La Promessa

Cruz non solo dovrà fronteggiare Jana, sempre più determinata ad averla vinta su di lei e a cui, dopo le nozze, riferirà di odiarla e di volerla distruggere ma dovrà anche guardarsi le spalle da Leocadia. La nuova arrivata alla tenuta si farà molto vicina sia all’ex cameriera sia a Catalina, incinta del suo primo figlio e pronta ad affrontare il suo futuro da sola, senza un uomo accanto, soprattutto non Pelayo. Leocadia proporrà la sua amicizia e il suo sostegno a entrambe le giovane, dando molto fastidio alla sua ex amica. E questo sarà solo l’inizio della sua tremenda vendetta contro colei che ha cercato di ucciderla.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.