La Promessa Anticipazioni 26 ottobre 2025: Don Alonso pronto a licenziare, chi sarà cacciato dalla tenuta?

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 26 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap in onda su Rete4.

Don Alonso è molto preoccupato e non solo per la reputazione della sua famiglia ma anche per le questioni economiche che lo stanno letteralmente schiacciando. Nella puntata de La Promessa in onda il 26 ottobre 2025, alle ore 19.45 su Rete4, il marchese penserà a un modo per evitare la bancarotta e si avvarrà dell’aiuto di Don Romulo, al quale ha già domandato di stilare un elenco di possibili licenziamenti. Il maggiordomo ha dovuto farlo, sebbene molto preoccupato per tutti i suoi colleghi. Intanto Padre Samuel continuerà a organizzare la sua partenza e impedirà ad Angela di dargli la mano. Intanto Pia e Don Ricardo continueranno a tenersi lontani l’una dall’altro dopo la confessione del padre di Santos e la decisione della cameriera. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 26 ottobre 2025: Don Alonso pronto a licenziare

Don Alonso ha ormai chiaro che la sua famiglia sia avviata alla bancarotta e teme di dover accettare il prestito di Don Lorenzo, non avendo altre alternative. Il marchese farà un ultimo, disperato, tentativo di impedire che la tenuta crolli ma dovrà provvedere al licenziamento di qualcuno del suo personale. Don Romulo è stato già messo in allarme e ha preparato una lista di nomi dei più papabili camerieri da licenziare. Chi ci sarà su quel foglio? Chi dei nostri protagonisti dovrà lasciare la tenuta dei Lujàn senza potersi appellare alla benevolenza dei signori?

Padre Samuel fa le valigie nella puntata de La Promessa

Chi di sicuro è intenzionato ad andarsene è padre Samuel. Lui e Maria si saluteranno probabilmente sempre e questo perché tra di loro è nato un forte sentimento, che li ha portati a scambiarsi – più volte – un bacio. Il sacerdote ha quindi trovato una scusa per giustificare la sua partenza e continuerà a rifiutare gli aiuti di Angela, che vorrà salvare la sua piccola comunità, probabilmente destinata a sfasciarsi quando lui non ci sarà più. Il prete non vuole più rischiare di ricadere in errori del passato con la Fernandez ma è soprattutto convinto che solo rimanendo separato da lei riuscirà davvero a non ricaderci. Il loro addio sta per arrivare oppure qualcosa cambierà la loro sorte?

La Promessa Anticipazioni: Per Pia e Don Ricardo non c’è nulla da fare

Padre Samuel e Maria potrebbero trovare un equilibrio e chissà magari pure ritrovare l’amore. Chi di sicuro non tornerà indietro sui suoi passi saranno Pia e Don Ricardo. La cameriera ha deciso di lasciare il maggiordomo dopo che lui le ha confessato di non essere sicuro di aver dimenticato sua moglie. Per Pia è una motivo sufficiente per non voler rischiare di soffrire e l’arrivo – che arriverà molto presto – di Ana (la madre di Santos) le darà la conferma che le sue scelte sono state giuste.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.