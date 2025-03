La Promessa Anticipazioni 22 marzo 2025: Curro e Manuel sono di nuovo a casa. Tornerà la pace?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 22 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Curro e Manuel, tornati a casa, riporteranno il sorriso tra i marchesi e i domestici. I due ragazzi riusciranno a risolvere tutti i problemi che si sono accumulati durante la loro assenza?

La tenuta dei Lujàn è stata scossa da un gradito ritorno. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 22 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Manuel e Curro saranno di nuovo a casa, sani e salvi. Il loro rientro porterà gioia nella loro famiglia e anche tra i domestici ma darà soprattutto modo a tutti di sperare in momenti migliori. Curro scoprirà molto presto che tante cose sono cambiate e che Martina è stata rinchiusa in sanatorio. Intanto Jana, lontana dalla Villa, sarà per il momento ignara di tutto e continuerà a occuparsi di Pia, nascosta nella grotta per evitare di essere trovata da Gregorio. Intanto Maria Antonia cercherà in Don Lorenzo un amico con cui parlare dei suoi sentimenti sempre più forti per Don Alonso. Don Ricardo deciderà di tenere d’occhio Virtudes, dopo averla scoperta a parlare con le cuoche.

La Promessa Anticipazioni 22 marzo 2025: Curro e Manuel di nuovo a casa

Una sorpresa ha rallegrato Cruz: suo figlio Manuel è tornato a casa. La marchesa ha riabbracciato il suo pupillo, che ha fatto rientro insieme a Curro. È stato quest’ultimo a fare capolino, per primo, nel salotto dove si era riunita tutta la sua famiglia e a far scattare i primi sorrisi ma la marchesa ha ovviamente apprezzato solo di rivedere il suo erede. Il ritorno dei due ragazzi infonderà nuova vita a tutta la tenuta e darà a tutti la speranza che da ora in poi le cose cambino anche per la povera Martina. Il figlio di Don Lorenzo (o meglio di Don Alonso) scoprirà molto presto che la sua amata marchesina è stata rinchiusa in manicomio e organizzerà subito un piano per correre a salvarla. Manuel invece cercherà Jana e Catalina, preoccupato per la loro assenza dalla tenuta.

La Promessa: Jana pronta ad aiutare Pia costi quel che costi

Jana avrà presto una grande sorpresa, la stessa di Cruz. Prima però la cameriera dovrà trovare una soluzione per salvare la vita a Pia, in grande pericolo. Don Gregorio ha scoperto che la tomba di sua moglie è vuota e ovviamente ha capito che la sua consorte è ancora viva e probabilmente nascosta da qualche parte. Jana e Maria si sono recate da lei, per starle vicino e per organizzare la sua definitiva fuga. Le due si sono allontanate dalla tenuta con una scusa plausibile, ovvero un compito da svolgere per conto di Don Romulo e di Don Alonso. La loro assenza per il momento non sta destando sospetti ma sappiamo che Petra è furba e potrebbe presto mettersi a indagare su di loro.

Maria Antonia cerca sostegno in Don Lorenzo nella puntata de La Promessa

Don Ricardo sta tenendo d’occhio Virtudes, convinto che la ragazza stia mentendo. Il maggiordomo avrà la conferma dei suoi sospetti quando intercetterà una conversazione della ragazza con le due cuoche. Il padre di Santos metterà in pericolo la figlia di Simona? Intanto tra Vera e Santos andrà meglio mentre Maria Antonia cercherà il sostegno di Don Lorenzo, a cui rivelerà delle sue pene amorose e di quanto stia male a causa di un amore impossibile. La donna gli rivelerà anche di aver avuto dure discussioni con il marchese, preoccupato per il suo matrimonio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 22 marzo 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.