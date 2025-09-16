La Promessa Anticipazioni 17 settembre 2025: Cruz non getta la spugna, c'è ancora speranza di fermare Manuel!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 17 settembre 2025. Gli episodi della Soap ci aspettano nell'access prime time di Rete4.

Cruz è una furia ora più che mai. Il matrimonio tra Jana e Manuel la sta disturbando e nella puntata de La Promessa, in onda su Rete4 alle ore 19.50, vedremo la marchesa determinata più che mai a frenare i due ragazzi ma soprattutto a impedire alla sua futura nuora di invitare i suoi amici domestici alla cerimonia. La marchesa non sopporta che suo figlio si sia innamorato di una popolana e che abbia persino deciso di sposarla, nonostante il parere contrario della sua famiglia. Ma quel che è peggio e che la ragazza in questione ha deciso di non abbassare la testa davanti a lei e ha trovato un modo per tenerla in parte sotto scacco. Questo però non le impedirà di averla vinta almeno in una questione per lei di vitale importanza ovvero l’assenza di persone a lei non gradite alle nozze del suo erede. Riuscirà ad averla vinta?

La Promessa Anticipazioni 17 settembre 2025: Cruz non molla la presa

Sappiamo perfettamente che Cruz è un personaggio che mala accetta di non avere ragione e di non averla vinta. Per questo motivo lei è sempre sul piede di guerra nonostante Manuel abbia fissato la data delle nozze e nonostante l’ormai certo matrimonio tra il suo erede e una sguattera. A peggiorare la sua situazione e il suo nervosismo ci si è messa Jana che vuole a tutti i costi invitare i suoi amici domestici al suo grande giorno. La nobile farà di tutto e affilerà le armi per impedire che una simile decisione finisca per mettere in ridicolo lei e la sua famiglia e affinché nessuno dei nobili invitati alla festa possa parlare male dei Lujàn.

La Promessa: Jana non ha più paura!

Jana ha sfidato Cruz apertamente e ha fatto in modo che la marchesa tacesse davanti alla decisione di suo figlio di sposare una cameriera. La ragazza l’ha avuta vinta almeno su questo ma non si limiterà, non ora che ha il coltello dalla parte del manico. Sì, perché ha trovato un modo per tenere buona la sua futura suocera, almeno per un po, ed è certa che lei non potrà fare niente per fermare la sua scelta di avere gli amici nel suo grande giorno. La giovane sa perfettamente che la nobile non vuole avere camerieri imbellettati tra i suoi invitati, ma dovrà rassegnarsi a vederli e ad averci a che fare

Le nozze di Manuel e Jana si avvicinano, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Manuel e Jana hanno lottato per il loro amore e stanno vincendo. I due hanno superato le convenzioni e gli obblighi imposti dal ruolo del ragazzo e hanno deciso di sfidare chiunque si mettesse in mezzo a loro. Jana ha anche preso lezioni di etichetta, ha dimostrato di essere una ragazza piuttosto intelligente e di apprendere facilmente le lezioni impartite; questo ha fatto infuriare la marchesa che ha tentato di tutto per allontanare la sua fastidiosissima futura nuora. Purtroppo per lei non ce l’ha fatta e ora dovrà assistere impotente alle nozze di suo figlio con la donna che lei non avrebbe mai scelto per lui. Probabilmente dovrà anche stare seduta accanto ai domestici che lei ha cercato di tenere lontano, senza successo, dalla futura marchesa de Lujàn.

