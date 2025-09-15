La Promessa Anticipazioni 16 settembre 2025: Jana sfida apertamente Cruz, ecco come!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 16 settembre 2025 su Rete4, Jana continuerà a organizzare le sue nozze, a cui dovranno partecipare anche i suoi amici. Cruz però tenterà di impedire che ci siano ospiti indesiderati. Ci riuscirà? Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Jana ha deciso di non avere più paura di Cruz e questo la sta portando a scontrarsi apertamente con la marchesa. Nella puntata de La Promessa in onda il 16 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la ragazza sfiderà la futura suocera e rivelerà di voler invitare i suoi amici - i domestici - alle nozze. La marchesa non ha alcuna intenzione di mischiare la sua famiglia con la servitù e, se fosse per lei, Jana tornerebbe a fare la sguattera e non sposerebbe suo figlio; per questo motivo si opporrà con tutte le forze al fatto che al matrimonio del suo erede presenzino camerieri e valletti. Ma Jana non le permetterà di averla vinta, non stavolta. La giovane lotterà con tutte le forze per avere ciò che desidera, è una promessa. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa: Manuel ha fissato la data delle nozze

Manuel ha fissato la data delle nozze e non può più aspettare, non dopo che ha rischiato di perdere per sempre Jana. Le macchinazioni di sua madre, a lui svelate da Maria, hanno portato l’ex cameriera ad andarsene per qualche tempo, quello che le è servito per ricaricare le forze e avere qualche informazione in più sulla marchesa. Jana è tornata agguerrita più che mai ma anche il suo fidanzato lo è, tanto da aver decido di sposarsi dopo pochi giorni. Cruz e Don Alonso hanno cercato di opporsi ma nessuno dei due è stato e verrà ascoltato. Ma i futuri sposi faranno infuriare ancora di più i marchesi.

Jana sfida apertamente Cruz nella puntata de La Promessa

Jana ha messo in chiaro una cosa con Cruz: non rinuncerà al suo rapporto con gli amici domestici. La ragazza vuole avere accanto a sé Maria e gli altri e di certo non permetterà alla sua nuova vita di renderla una persona diversa. Ha accettato di imparare l’etichetta e di adeguarsi alla vita tra i nobili ma allontanare le persone che ama no, non lo farà mai anzi mai più. Cruz ha accettato o meglio è stata costretta ad accettare questo, dopo un piccolo ma efficace ricatto ma la marchesa dovrà affrontare un’altra sfida da parte della sua futura nuora. Sì perché Jana vorrà invitare la servitù al matrimonio e desidererà che tutti partecipino come gli altri invitati (nobili) all’evento. Cruz inorridirà al solo pensiero.

La Promessa Anticipazioni: Cruz ha paura dello scandalo

Il matrimonio tra Manuel e Jana è inaccettabile per il solo motivo che la ragazza non è una nobile. Nella vita di Don Alonso e Cruz ci sono delle regole ferree e imposte, una di queste è quella di non mischiare servitù e nobilità, soprattutto quando si tratta di eredi del titolo. E Manuel sarà il prossimo marchese de Lujàn, sposato con una ragazza non del suo rango. Per evitare che le famiglie nobili scoprano tutto questo, i marchesi hanno tentato di inventare una storia sul passato di Jana ma se i camerieri parteciperanno all’evento, tutta la loro pantomima cadrà a pezzi. Per giunta dovranno averci a che fare pure loro, cosa improponibile per i marchesi, ancora legati – a doppia mandata – a retaggi antichi. Sarà per questo che Cruz non vorrà cedere davanti alla sfida di Jana e anzi sosterrà con forza che una simile richiesta non solo sia inaccettabile ma sia proprio folle. Chi l’avrà vinta tra le due?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.