La Promessa Anticipazioni 18 marzo 2024: Curro non ci sta più e aggredisce Don Lorenzo!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Curro aggredirà Don Lorenzo per proteggere Jana, in balia del Conte.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Canale5 il 18 marzo 2024, alle ore 16.40, Curro perderà la pazienza con suo padre. Il giovane è a conoscenza dei segreti del Conte ma anche dei suoi piani per stanare chi, tra la servitù, lo ha visto baciarsi con Elisa. Per questo motivo ha messo in guardia Jana e le ha intimato di guardarsi le spalle dal suo patrigno, diventato molto pericoloso. Capito che il nobile è ormai fuori controllo e che sospetta di Jana, Curro sarà costretto a intervenire per rimetterlo al suo posto. Per proteggere la cameriera da probabili ripercussioni, dovrà fingere di essere lui la persona che cerca e di averlo trovato in atteggiamenti intimi con la baronessa.

Anticipazioni La Promessa: Jana è in pericolo

Curro ha messo in guardia Jana da Don Lorenzo e la ragazza lo ha ringraziato per averla avvisata. La cameriera sta facendo di tutto per impedire che il conte se la prenda con lei ma il Capitano è un uomo spietato e visto il suo attuale potere alla tenuta, è facile per lui mettere a disagio un membro della servitù. Jana è quindi in totale balia della pazzia del nobile, che la tiene d’occhio, credendo - purtroppo a ragione – che sia stata lei a vederlo baciarsi con Elisa. Questa situazione costringerà Curro a intervenire.

La Promessa Anticipazioni: Curro aggredisce Lorenzo per salvare Jana

Curro scoprirà molto presto che Don Lorenzo ha preso di mira Jana e la sta tormentando molto più di quanto avrebbe immaginato facesse. Il ragazzo dovrà correre immediatamente ai ripari e proteggere la cameriera, a cui si è molto affezionato. Il giovane conte affronterà il suo patrigno e stavolta senza paura gli dirà di smetterla di tormentare la servitù e di prendersela con chi davvero ha scoperto la sua relazione con Elisa. Curro fingerà di essere stato lui a vederlo baciarsi con Elisa, pronto e sicuramente più attrezzato a rispondere alla guerra che l’uomo gli scatenerà contro, per evitare che il suo segreto venga scoperto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo acquista sempre più potere

La relazione che Don Lorenzo ha cominciato con Elisa e la mossa strategica di spedire in clinica la marchesa, ha dato i frutti sperati. Il conte sta acquistando sempre più potere e il colpaccio messo a segno con Catalina, potrebbe addirittura essere la ciliegina sulla torta di un piano per acquistare il totale potere sulla tenuta dei Lujàn. Peccato che Curro e Jana abbiano scoperto il suo gioco e chi in un modo e chi in un altro, stanno cercando di fermarlo. Jana tenterà di mettere in guardia Catalina dal Capitano e le parlerà faccia a faccia, con la speranza che la marchesina le dia retta.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.