La Promessa Anticipazioni 12 marzo 2024: Lorenzo fa il colpaccio. Catalina è senza parole!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lorenzo ricomprerà la spilla della madre di Catalina e la consegnerà alla marchesina per conquistare la sua fiducia. Ci riuscirà?

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 12 marzo 2024, alle ore 16.40, Lorenzo continuerà il suo piano per conquistare la fiducia di Catalina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il conte non smetterà di voler portare dalla sua parte la marchesina, con il chiaro intento di avere ancora più facilità di muoversi negli affari burocratici della tenuta di Don Alonso. Il patrigno di Curro sa che il marchese si fida di sua figlia e se lui conquisterà la sua fiducia, tutto volgerà a suo favore. Per questo farà in modo di recuperare la spilla della madre di Catalina, che le era stata rubata da Cruz. La giovane, nel riavere il suo prezioso gioiello, sarà felicissima e stupita. Lorenzo avrà fatto un colpaccio.

Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo pronto a conquistare la fiducia di Catalina

Catalina ha ceduto alle lusinghe di Don Lorenzo ed è partita con suo padre, lasciando che alcuni contratti di affitto fossero firmati in sua assenza. Il conte sta guadagnando terreno con la marchesina e sembra proprio che aggiungerà un altro importante tassello nella conquista della sua fiducia. Don Lorenzo vuole che Catalina si fidi completamente di lui in modo da poter avere maggiore controllo sugli affari e sulle finanze della tenuta, affidati alla primogenita del suo odiato cognato. Se la ragazza crederà di poter parlare apertamente con lui di queste questioni, il suo potere a La Promessa sarà assicurato.

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo recupera la spilla di Catalina

Per poter avere la completa fiducia di Catalina, Don Lorenzo dovrà mettere a segno un altro piano, molto astuto. Il conte ha pensato di recuperare la spilla della madre della ragazza, quella che Cruz le aveva rubato e aveva venduto, per organizzare una grande festa per il suo compleanno. Catalina, per evitare scandali, non aveva potuto riprendersi il gioiello, comprato da una nobildonna e tristemente ci aveva rinunciato. Il patrigno di Curro riuscirà a ricomprarla e sarà pronto a presentarsi dalla marchesina con questa grande notizia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina sconvolta dal gesto di Don Lorenzo

Don Lorenzo si presenterà da Catalina con questo grande regalo. La ragazza rimarrà senza parole e sarà molto felice di riavere la spilla di sua madre, unico grande ricordo che ha di lei. Il padre di Curro avrà centrato l’obiettivo e capirà che la marchesina è rimasta piuttosto colpita da questo gesto d’affetto inaspettato. Avrà conquistato completamente la sua fiducia?

