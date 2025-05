La Promessa Anticipazioni 18 maggio 2025: Jana terrorizzata. Manuel è armato e potrebbe uccidere Gregorio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 Jana avrà paura per la vita di Manuel, pronto ad affrontare Don Gregorio.

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Jana sarà molto preoccupata per il comportamento di Manuel. Il marchese si preparerà a un secondo incontro con Don Gregorio ma prima di raggiungere Lujàn prenderà una pistola. La cameriera se ne accorgerà e gli chiederà spiegazioni. Il giovane non le dirà nulla e le intimerà di non seguirlo. Una volta faccia a faccia con il maggiordomo, Manuel gli proporrà un accordo. Lui non lo denuncerà di omicidio se lascerà per sempre il paese. Intanto Catalina arriverà nelle cucine e informerà Simona, Lope e Candela di aver ripreso in mano la gestione del business delle marmellate.

La Promessa Anticipazioni 18 maggio 2025: Manuel pronto ad affrontare Don Gregorio… di nuovo

Manuel è stato imbrogliato da Don Gregorio, che non si è presentato al mattatoio. Il marchese non si è perso d’animo e ha lasciato un messaggio per l’ex maggiordomo affinché potessero incontrarsi di nuovo. E il loro secondo incontro ci sarà. Il marchese si preparerà al loro faccia a faccia ma prima di lasciare la tenuta prenderà la sua pistola. Jana se ne accorgerà e si spaventerà moltissimo; avrà paura per la vita del suo innamorato a cui chiederà di stare attento. Manuel la pregherà di non seguirlo e le prometterà di non compiere imprudenze.

La Promessa: Manuel propone un accordo a Don Gregorio

Manuel si incontrerà con Don Gregorio e finalmente riuscirà a chiarire all’ex maggiordomo di non avere alcuna intenzione di permettergli di seminare ancora il terrore. Il marchese si guarderà bene dal rivelare all’uomo che Pia è ancora viva e cercherà di intimorirlo per strappargli un accordo. Gli prometterà di non denunciarlo per l’omicidio del suo compagno di cella solo se lui lascerà il paese e non tornerà più. Gli offrirà persino del denaro, molto denaro, per non averlo più tra i piedi. Ma cosa farà Don Gregorio? Nelle prossime puntate de La Promessa questo incontro sarà determinante per il proseguo delle trame della Soap e si rivelerà molto pericoloso per il figlio di Cruz.

Catalina pronta a tornare a lavoro, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Alonso ha silurato Lorenzo e il conte ha sfidato Pelayo per prendersi una rivincita, finendo per essere battuto a braccio di ferro e per essere nuovamente umiliato. Il De La Mata dovrà rinunciare al business delle marmellate definitivamente e guarderà Catalina trionfare senza poter fare nulla. La marchesina sarà pronta a rimettersi a lavoro e arriverà nelle cucine per informare i cuochi di questa grande novità. Simona, Candela e Lope ne saranno molto contenti e gioiranno di poter finalmente tornare a collaborare con la gentile e umile nobile.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.