La Promessa Anticipazioni 11 agosto 2023: Eugenia lo confessa! Jana ora sa la verità

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'11 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Eugenia confessa di aver rubato Marcos, il piccolo di Dolores. Jana ora sa la verità ma...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda l’11 agosto 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Eugenia scambierà un’altra volta Jana per Dolores e le chiederà, in preda all’ansia, perdono per averle portato via suo figlio, appena nato. Jana avrà così finalmente scoperto la verità ma riuscirà ora a convincere Curro? Intanto Jimena e Manuel comunicheranno ai marchesi che la ragazza non tornerà casa e anzi, presto i due si sposeranno. Pia chiederà a Romulo di intervenire per fermare il Barone e il maggiordomo seguirà le parole della governante e affronterà il nobile, con infauste conseguenze. Leonor, disperata per la fine con Mauro, si chiuderà in camera a piangere.

Anticipazioni La Promessa: La verità viene a galla. Eugenia confessa

Eugenia ha avuto una crisi dopo aver visto Jana e non sarà l’ultima. La donna, ormai non più sedata dal laudano, scambierà nuovamente Jana per Dolores ma questa volta si rivolgerà a lei chiedendole perdono. La duchessa confesserà a Jana di sentirsi profondamente in colpa per averle portato via il suo bambino neonato e finalmente la cameriera avrà la verità che da tempo cerca. Ora certa che i suoi sospetti siano fondati, la ragazza vorrà avvicinarsi al Barone per capirne di più ma Maria, preoccupata per la pericolosità dell’uomo, le consiglierà di andarci piano e di non fare gesti avventati.

La Promessa Anticipazioni: Manuel e Jimena presto sposi

Manuel ha scoperto una verità agghiacciante ma tale da fargli capire perché sia così urgente e necessario che lui sposi Jimena. Il ragazzo convincerà la sua fidanzata a non lasciare la tenuta, così come vuole Cruz, e chiamare invece i suoi genitori a La Promessa, per chiedere loro ufficialmente la sua mano. I marchesi ne saranno molto felici e tireranno un sospiro di sollievo, ora certi che le cose possano andare nel verso giusto. Manuel ricorderà però alla madre e le sottolineerà di aver agito solo per amore della loro famiglia e per adempiere ai loro doveri ma di non amare la sua futura moglie.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Leonor si chiude in camera, distrutta dal dolore

Pia ha minacciato il Barone ma questo non è ovviamente servito a fermare l’uomo, che continua a dare fastidio a Teresa. La governante ne parlerà di nuovo con Romulo e questa volta il maggiordomo interverrà in favore della sua cameriera. Quello che purtroppo otterrà sarà solo di essere sgridato e richiamato all’ordine. Intanto Padre Camillo scriverà una lettera per informare il suo misterioso interlocutore che Jimena non lascerà più La Promessa. Leonor, dopo aver avuto l’ennesimo triste confronto con Mauro, si chiuderà in camera in preda al dolore e decisa a non parlare più con nessuno.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.