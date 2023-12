La Promessa Anticipazioni 14 dicembre 2023: Catalina gela Jimena. Deve smetterla con le bugie!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 14 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina affronta Jimena e le intima di smettere di ingannare Manuel.

Le Anticipazioni de La Promessa in onda su Canale5 il 14 dicembre 2023, alle ore 16.45 su Canale5, ci rivelano che Manuel non sopporterà più che Martina e Catalina se la prendano con Jimena e parlino male di lei. Le due cugine vorrebbero che il marchese si guardasse le spalle da sua moglie e le impedisse di dirgli altre bugie. Il ragazzo non vorrà dar loro retta e Catalina, stanca di questa situazione ma soprattutto dei finti malesseri della cognata, deciderà di intervenire di persona. Tra le due si scatenerà un furioso scontro.

Anticipazioni La Promessa: Manuel cerca di recuperare il rapporto con Jimena ma…

Manuel ha raccolto le prove per sbugiardare Jimena dopo aver scoperto che la ragazza gli ha mentito, arricchendo la loro storia d’amore di dettagli inesistenti. Il Lujan ha tentato di chiarire con lei ma la marchesina ha reagito con stizza e fastidio, prendendosela con lui e ammalandosi per il dispiacere. Il marchese è rimasto senza parole e sta cercando di recuperare il rapporto con la sua consorte. Catalina e Martina, però, non intendono dargli una mano, anzi lo stanno spingendo a dire a Jimena di smetterla di dire bugie. Le due cugine non si sono risparmiate e continueranno a non risparmiarsi commenti al vetriolo.

La Promessa Anticipazioni: Manuel contro Martina e Catalina

Martina e Catalina non smettono di parlare male di Jimena e di consigliare a Manuel di starle lontano e di non crederle. Le cugine sono sicure che la ragazza stia fingendo di stare male per fare pena a suo marito e per attirare la sua attenzione e quella dei marchesi. Insomma la marchesina sta facendo la vittima. Manuel non ha però intenzione di ascoltarle e anzi comincerà a mostrarsi molto infastidito dal loro atteggiamento, per lui eccessivo. Ma le giovani, determinate a non farsi più ingannare, decideranno di intervenire.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina affronta Jimena. Lo scontro è durissimo

Catalina non sopporterà più le bugie di Jimena e sarà pronta a mettere in chiaro le cose con la cognata. Deciderà quindi di affrontarla e di gelarla. Le dirà chiaramente di smetterla di fingere di stare male e di ingannare il fratello. Il suo gioco sporco è stato ormai scoperto e non deve permettersi di continuare. Lo scontro tra le due sarà durissimo con una Catalina determinata e combattiva.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 15 dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.