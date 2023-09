La Promessa Anticipazioni Spagnole: L'eredità del Barone non andrà né a Cruz né a Eugenia. Ecco chi è l'unico erede!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Cruz sarà sconvolta. Suo padre non avrà destinato né a lei né a sua sorella, la sua immensa eredità. Ecco a chi andranno tutti i soldi del malefico nobile. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap.

Brutte sorprese in arrivo per Cruz e per la sua famiglia. Nelle prossime puntate de La Promessa, il testamento del Barone verrà aperto e riserverà delle grandissime novità. La marchesa, suo marito e Lorenzo De La Mata, scopriranno a chi andranno tutte le ricchezze del nobile ma… nessuno di loro (e nemmeno Curro) sarà il beneficiario. Scopriamo chi sarà l’unico erede.

Anticipazioni La Promessa: Cruz e Lorenzo in attesa dell’eredità del Barone

Con la morte del Barone c’è grande attesa per sapere a quanto ammonta, precisamente, la sua ricchezza e in che modo verrà ripartita tra le sue figlie e suo nipote Curro, sicuramente compreso nel testamento. È proprio per questo motivo che Don Lorenzo De La Mata, il marito di Eugenia, si è fatto rivedere dopo tanto tempo. Il conte ha tutta l’intenzione di mettere le mani sull’immenso bottino che crede spetterà a sua moglie e non intende lasciare la tenuta sino a quando non avrà il denaro. Anche Cruz aspetta di sapere quanto erediterà dal padre e se questo le permetterà, finalmente, di tornare una donna ricca e senza alcun problema economico. Ma entrambi rimarranno molto delusi… a loro non andrà un soldo.

La Promessa Anticipazioni: Cruz ed Eugenia erediteranno solo due palazzi

Il testamento verrà presto aperto e ci sarà grande stupore alla lettura delle carte lasciate dal Barone. L’eredità non andrà divisa tra Cruz ed Eugenia e nemmeno Curro avrà un soldo. Le due figlie del nobile avranno i due palazzi appartenenti al padre ma solo ed esclusivamente questo. Tutto il resto del denaro sarà dato alla Baronessa Elisa de Grazalema. Cruz ma soprattutto Lorenzo rimarranno senza parole. Ma chi sarà questa misteriosa donna, a cui è stato destinato tutto?

Trame e Anticipazioni La Promessa: L’eredità del Barone andrà alla Baronessa Elisa de Grazalema

Il Barone avrà destinato tutta la sua eredità a una misteriosa donna: la Baronessa Elisa de Grazalema. Cruz e Lorenzo rimarranno senza parole e non riusciranno proprio a capire chi sia questa misteriosa persona, a cui è stato destinato tutto. Elisa si presenterà molto presto alla tenuta e vi anticipiamo già da ora che Lorenzo la conoscerà già. Il padre di Curro non la riconoscerà subito dal nome, visto che per lui è sempre stata Elisa De La Vega ma capirà presto che si tratta di una sua vecchia conoscenza… anzi di una sua vecchia amante. I due si alleeranno per far fuori Cruz, che ovviamente odierà sin da principio la nuova arrivata, che prenderà persino di mira Don Alonso. Insomma le due donne diventeranno rivali e Lorenzo farà il doppio gioco, convinto di poter finalmente diventare sfacciatamente ricco.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.