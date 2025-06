La forza di una donna Anticipazioni 9 giugno 2025: Bahar scopre che Nisan è scomparsa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 9 giugno 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar torna a casa e non trova più la piccola Nisan...

Leggendo le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 giugno 2025 alle 14:35, Hatice inizia a sospettare che dietro gli inquietanti disegni di Sirin possa nascondersi una terribile verità. Intanto, Bahar partecipa con i piccoli Nisan e Doruk al matrimonio di Yeliz. Al loro rientro, però, si ritrovano ad assistere ad una violenta lite tra la povera Ceyda ed l'aggressivo Hikmet. Per tranquillizzare i bambini spaventati, la donna li convince che si tratta solo di una scena di un film; dopodiché, si reca da Arif per chiedergli aiuto. Il giorno dopo, Nisan finge un malore per non andare a scuola, e Bahar si vede costretta a lasciarla da sola a casa per andare a lavorare. Nel momento in cui rincasa, la giovane scopre che la figlia è scomparsa!

La forza di una donna: Hatice ha dei sospetti...

Hatice sta iniziando a nutrire dei forti sospetti in merito alle reali condizioni psicologiche di Sirin. La donna ha preso visione dei numerosi disegni a dir poco inquietanti che realizza la figlia, e così sta cominciando a pensare che essi possano nascondere una terribile verità. In effetti, Sirin è ossessionata dal ricordo del giorno della morte di Sarp: dal momento del tragico incidente, la giovane sembra non riuscire a pensare a nient'altro. Tuttavia, Sirin non è ancora riuscita ad aprirsi con nessuno, men che meno con Hatice...

Bahar ed i bambini assistono ad una brutta scena... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk si preparano per partecipare al matrimonio di Yeliz. I tre sono molto felici di poter prendere parte ad una bella festa, anche se ben presto il loro umore cambierà drasticamente. Nel momento in cui Bahar, Nisan e Doruk rientrano a casa, assistono ad una violentissima lite tra la povera Ceyda ed il marito geloso ed aggressivo, Hikmet. I bambini si spaventano molto, tanto che la madre si vede costretta a correre ai ripari, inventandosi una delle sue "storielle" per tranquillizzarli: quella che stanno vedendo è soltanto la scena di un film...

Nisan è scomparsa, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 9 giugno 2025 de La forza di una donna

Bahar, vedendo quanto Hikmet sia fuori di sé e temendo per l'incolumità di Ceyda - e di tutti loro -, si sta recando da Arif per chiedergli aiuto. Il giorno seguente, forse anche per il grande spavento, la piccola Nisan finge di non sentirsi molto bene, e chiede alla mamma il permesso di restare a casa per riposare e provare a riprendersi. Nonostante sia piuttosto titubante, alla fine Bahar decide di acconsentire alla sua richiesta, vedendosi così costretta a lasciarla sola a casa per andare a lavoro. Una volta rincasata, la ragazza scopre che la figlia è scomparsa! Che fine avrà fatto Nisan? Sarà in pericolo?

