La forza di una donna Anticipazioni 1° settembre 2025: Enver spiazza Ceyda e Yeliz con una rivelazione...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 1° settembre 2025 su Canale 5. Enver lascia Ceyda e Yeliz senza parole...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 1° settembre 2025 alle 17.00 circa, Enver sta confessando a Ceyda e Yeliz il suo segreto: ha scoperto che Sarp è ancora vivo. Le due sono sotto shock. Yeliz, in preda al panico, sta provando a mantenere la calma, conscia di dover restare lucida, se vuole cercare di porre rimedio a questa complessa situazione...

La forza di una donna: Enver scopre che Sarp è vivo...

Enver ha portato il cellulare di Bahar al negozio di telefonia, sperando che Mahir riuscisse a ripararlo: voleva evitare che i piccoli Nisan e Doruk perdessero i pochi ricordi che sono rimasti loro del papà defunto. Tuttavia, durante questo incontro, è accaduto qualcosa di a dir poco inaspettato: il commesso, vedendo una foto di Sarp, ha confidato al sarto che aveva incontrato l'uomo protagonista degli scatti in questione in carne ed ossa di recente. Quando Mahir gli ha raccontato che tale Sarp era entrato nel suo negozio qualche giorno prima e si era imbattuto in Sirin - che aveva avuto una strana reazione nel rivederlo -, Enver ha capito che era tutto vero...

Enver vuole incontrare Sarp... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver, sotto shock, è corso da Sirin e l'ha spinta con le spalle al muro: pretendeva di conoscere la verità su Sarp. Allora, la giovane, conscia di non poter continuare a mentirgli, si è vista costretta ad ammettere che il marito di Bahar non è morto nell'incidente sul traghetto come hanno sempre creduto tutti. Poi, però, Sirin si è affrettata a supplicarlo di tenere la bocca chiusa, poiché c'è qualcuno che non vuole che si venga a sapere che lui è ancora vivo e vegeto: se provassero a dirlo in giro, farebbero una brutta fine. Nonostante abbia letto un sincero terrore negli occhi della figlia, Enver non sente ragioni, vuole incontrare Sarp quanto prima!

Enver spiazza Ceyda e Yeliz, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 1° settembre 2025 de La forza di una donna

Enver continua ad essere scosso da ciò che ha scoperto da poco, e fa molta fatica a tenersi per sé questo pesante segreto. Proprio per il forte bisogno di sfogarsi con qualcuno, ora il consorte di Hatice si sta aprendo con Ceyda e Yeliz, confidando loro che cos'è che si tiene dentro da giorni: Sarp è vivo, ne ha la certezza. Le due sono incredule. In particolare, Yeliz va nel panico. La mora sa bene che dovrebbero rivelarlo a Bahar, ma sa altrettanto bene che una notizia del genere la sconvolgerebbe, e lei, malata com'è, non può subire uno shock del genere. Yeliz fa un respiro profondo, consapevole di dover provare a restare calma per mantenere un po' di lucidità che le permetterà - forse - di trovare una soluzione al "problema"...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 1° al 5 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.