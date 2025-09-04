La forza di una donna Anticipazioni 5 settembre 2025: Enver in terapia intensiva, Sirin terrorizzata!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 5 settembre 2025 su Canale 5. Dopo l'intervento, Enver finisce in terapia intensiva. Sirin, invece, riceve un'allarmante visita...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 5 settembre 2025 alle 16.00 circa, in ospedale, Enver viene operato. Hatice, Sirin, Ceyda e Yeliz sono in sala d'attesa, preoccupate come non mai. Intanto, Sarp pretende che Piril scelga tra lui e suo padre Suat. In un secondo momento, Enver, il cui intervento è andato bene, viene trasferito in terapia intensiva. Sirin, invece, riceve la visita inattesa di uno degli scagnozzi di Suat che la farà entrare in crisi...

La forza di una donna: Enver rivede Sarp...

Enver e Sarp si sono ritrovati faccia a faccia, ed il primo non ha perso molto tempo: lo ha subito accusato di aver fatto dei gravi errori in passato, in primis quello di corteggiare Sirin, che all'epoca era poco più che una ragazzina. Poi, Enver gli ha ordinato a brutto muso di lasciare in pace Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, facendogli così capire che i tre - a dispetto di ciò che credeva - sono ancora vivi. A questo punto, tuttavia, sono stati interrotti dall'arrivo improvviso degli scagnozzi di Suat, allertato da Sirin. Il sarto e Sarp si sono dovuti dare alla fuga!

Enver accusa un malore... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Mentre fuggivano in taxi, Sarp ha dovuto prestare soccorso ad Enver, il quale, per le troppe emozioni, ha accusato un malore. Compreso che Enver sta avendo un infarto, il giovane lo porta subito in ospedale. Il sarto viene operato d'urgenza. Hatice e Sirin sono in sala d'attesa insieme a Ceyda e Yeliz, preoccupate come non mai. Intanto, Sarp, che per poco non ha incrociato Bahar, è tornato a casa. Qui quest'ultimo affronta Piril, e la mette davanti ad un aut-aut: deve scegliere tra lui e suo padre Suat. Che cosa gli risponderà la donna?

Sirin nel panico, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 5 settembre 2025 de La forza di una donna

Per fortuna, la delicata operazione a cui si è dovuto sottoporre Enver è andata per il meglio. Adesso, il paziente viene trasferito in terapia intensiva, dove dovrà trascorrere del tempo in osservazione per scongiurare possibili problemi futuri. Mentre tira un sospiro di sollievo per Ender, Sirin riceve un'inattesa visita che la mette di nuovo in allarme. La perfida riccia si ritrova davanti ad uno dei tirapiedi di Suat, che ha ricevuto l'ordine di andare a consegnarle dei soldi. Sirin non ha altra scelta, deve prendere il denaro, ed entra in crisi, non sapendo neanche dove poterlo nascondere...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 1° al 5 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:00.