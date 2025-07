La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sarp è vivo!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Bahar intuisce che Sarp sia ancora vivo, ed infatti non si sbaglia...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Bahar, mettendo insieme una serie d'inequivocabili indizi, giungerà ad una sconvolgente conclusione, ossia che in verità Sarp non sia morto. In effetti, la donna non si sbaglia: suo marito è ancora vivo e vegeto, ma è molto cambiato. Sarp ha cambiato nome, ed anche moglie. Che cosa gli sarà successo dopo l'incidente sul traghetto? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Bahar scopre la relazione extra-coniugale di Sarp...

Mentre noi vediamo Bahar fuori di sé dopo aver trovato dei messaggi compromettenti sul telefono del defunto marito Sarp, i telespettatori turchi sanno bene che quest'ultimo, in verità, non ha mai tradito la moglie, ma anche che è ancora vivo e che si è risposato. Ma procediamo un passo alla volta. Enver ha ritrovato il cellulare di Sarp tra gli effetti personali di Sirin, ed ha pensato che la cosa più giusta da fare fosse consegnarlo - in forma anonima - a Bahar. Lei, che in un primo momento non voleva ficcanasare, alla fine, spinta dalla sua amica Yeliz, ha deciso di leggere i messaggi, e così ha scoperto che il compianto consorte intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra...

Bahar pensa che Sarp sia ancora vivo... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Bahar, che non riesce a darsi pace, continua a curiosare tra i messaggi sul telefono di Sarp, ed in questo modo si rende conto che gli sms incriminati sono stati inviati dopo la data della presunta morte dell'uomo. La verità è che Sirin, ossessionata da Sarp, si era mandata da sola questi messaggi una volta entrata in possesso del cellulare; la donna, tuttavia, è all'oscuro di ciò, tanto che inizia a pensare che il coniuge non sia davvero morto: ha soltanto fatto perdere le sue tracce perché desideroso di rifarsi una vita. Questa ipotesi, però, non la turba, anzi, quasi la rasserena. Arif, incredulo, prende di petto Bahar e la scuote, pensando che sia inaccettabile l'eventualità che Sarp abbia potuto abbandonare lei e soprattutto i loro due figlioletti...

Sarp è vivo, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Un evento rafforzerà la convinzione di Bahar che Sarp sia ancora vivo. Un giorno, la poverina rischia di essere investita da un'automobile, e poi si rende conto che la conducente altri non è che sua suocera, Julide. Bahar si mette subito ad indagare per capire che cosa abbia fatto la donna negli ultimi anni, e ben presto viene a sapere che Julide ha lasciato il lavoro perché suo figlio sarebbe diventato molto ricco. In effetti, Sarp si trova in una stanza di un hotel di lusso, e con lui c'è una giovane di nome Piril, la quale lo chiama con un altro nome, Alp. A quanto pare, la nostra protagonista ha avuto una giusta intuizione: Sarp è ancora vivo, e a quanto pare ha cambiato identità ed è più che benestante ormai! Ma sarà tutta qui la verità?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.