La forza di una donna Anticipazioni 17 luglio 2025: Enver respinge Sirin, Bahar sviene!

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 17 luglio 2025 su Canale 5, ci svelano che Enver non vuole più saperne di Sirin, mentre Bahar si sente male e mette a repentaglio l'incolumità dei figlioletti...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 luglio 2025 alle 15:45, Sirin cerca di riavvicinarsi ad Enver regalandogli una sciarpa, ma lui non ne vuole proprio sapere. Intanto, Arif è sempre al fianco di Bahar, mentre le condizioni di salute di quest'ultima peggiorano. Bahar sviene in cucina, rischiando di far scoppiare un incendio in casa. Allora, conscia di essere un pericolo per i figlioletti, prende una drastica decisione...

La forza di una donna: Enver tiene Sirin a distanza...

Enver ha trovato il diario segreto di Sirin, e, preoccupato per lei, ma soprattutto sicuro che lei gli stia nascondendo qualcosa di serio, ha deciso d'infischiarsene della sua privacy e di mettersi a leggerlo. Il suo contenuto lo ha lasciato di stucco. Deluso da Sirin, l'uomo non fa che tenerlo a debita distanza. Lei, desiderosa di riavvicinarsi ad Enver, prova a riavvicinarglisi facendogli un regalo, ossia una sciarpa; tuttavia, il padre non ha la minima intenzione neanche di rivolgerle la parola, visto quando è disgustato dal suo comportamento...

Bahar sta sempre peggio... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

A Bahar ne sta capitando una dietro l'altra. La poverina ha scoperto che Sarp la tradiva, e la presunta amante non fa che tormentarla, chiamandola senza risponderle, poi è venuta a sapere di avere una grave malattia, l'anemia aplastica; come se non bastasse, qualcuno ha tentato d'incastrarla per farla finire dietro le sbarre. Per fortuna, al suo fianco c'è Arif, il quale sembra aver preso sia Bahar che i piccoli Nisan e Doruk davvero a cuore. Purtroppo, però, la vicinanza di Arif non può nulla contro le pessime condizioni di salute della giovane...

Bahar si sente male, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 17 luglio 2025 de La forza di una donna

Bahar, affetta da anemia aplastica, inizialmente si diceva contraria ad intraprendere un percorso di cure; poi, però, rendendosi conto di quanto i figlioletti fossero preoccupati per lei, ha cambiato idea. Ed ora, proprio a causa della sua grave malattia, Bahar accusa un malore mentre sta cucinando, rischiando di far scoppiare un incendio e, quindi, mettendo a repentaglio l'incolumità di Nisan e Doruk. In pensiero per i bambini, la ragazza si vede costretta a chiedere ad Hatice di potersi trasferire a casa sua. Come reagirà la madre?

