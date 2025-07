La forza di una donna Anticipazioni 17 luglio 2025, Trama aggiornata: Sirin ospita Bahar. Che cosa starà tramando?

Anticipazioni TV

Ecco le trame aggiornate per la puntata di oggi de La forza di una donna. Le Anticipazioni dell'Episodio di questa soap turca in onda oggi, 17 luglio 2025, su Canale 5, ci svelano che Sirin convince Hatice ad accogliere in casa loro Bahar ed i bambini... Che cosa avrà in mente la perfida riccia stavolta?

Attenzione: Queste sono le Trame Aggiornate in seguito al cambiamento del palinsesto Mediaset! Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 luglio 2025 alle 15:45, Bahar sviene mentre sta cucinando, e rischia di far scoppiare un incendio. Temendo per l'incolumità dei piccoli Nisan e Doruk, la giovane si ritrova a dover chiedere aiuto ad Hatice: bussa alla sua porta per chiederle ospitalità per sé e per i suoi figlioletti. La donna si rifiuta di accontentarla, ma a sorpresa interviene Sirin per convincerla a permettere loro di restare. Bahar, Nisan e Doruk stanno provando ad ambientarsi, anche se Enver, l'unico contento della loro presenza, è il solo a rendere loro le cose più semplici. Al contempo, la dottoressa Jale, in ansia per la poverina, affida un importante compito a Yeliz...

La forza di una donna: Bahar mette a repentaglio la vita dei figli...

Bahar accusa l'ennesimo malore, ma stavolta rischiando di mettere a repentaglio anche la vita dei piccoli Nisan e Doruk. La poverina sviene in cucina, mentre è ai fornelli, e per poco non scoppia un incendio mentre i bambini sono in casa. Temendo che, a causa delle sue condizioni di salute precarie, possa diventare un pericolo per Nisan e Doruk, Bahar si rende conto che è il caso di prendere una drastica decisione che mai e poi mai si sarebbe immaginata di dover prendere: deve chiedere aiuto all'ultima persona al mondo a cui si sarebbe rivolta...

Sirin chiede ad Hatice di ospitare Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar bussa alla porta di Hatice e le chiede ospitalità per sé e per i figlioletti. Conscia dell'odio che Sirin nutre nei confronti della sorellastra e della sua instabilità, la donna non ha la minima intenzione di accogliere in casa Bahar. Tuttavia, sorprendentemente, interviene la riccia e spinge la madre ad assecondare la richiesta della sua primogenita. Per Bahar, Nisan e Doruk ha inizio una sfida degna di nota: devono cercare di ambientarsi nella loro "nuova" - e provvisoria - abitazione, anche se Enver è l'unico che si sta impegnando a rendere loro le cose più semplici. In effetti, l'uomo è il solo sinceramente felice della loro presenza, mentre Hatice e Sirin non si sforzano nemmeno di fingere di non essere un po' infastidite...

Jale in ansia per Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 17 luglio 2025 de La forza di una donna

Mentre Nisan fa un sogno bizzarro sul suo defunto padre, Sarp, Jale sta assegnando un compito a Yeliz. La dottoressa, molto preoccupata per Bahar, vorrebbe che la sua migliore amica la tenesse d'occhio. Jale insiste sull'importanza che la poverina non resti mai sola, e che eviti di stressarti troppo; soprattutto, però, è fondamentale che avvisi tutti i suoi parenti, i quali dovrebbero sottoporsi a degli esami per scoprire se c'è la compatibilità necessaria il trapianto di midollo. Yeliz, ovviamente, non si tira indietro, e dà al medico la sua parola...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.