L'amica geniale - Storia della bambina perduta: presentata la quarta stagione alla Festa del Cinema di Roma

Andrà in onda su Rai 1 a partire dall'11 novembre L'amica geniale 4, ultima stagione della serie tratta dai libri di Elena Ferrante. A presentarla alla Festa del Cinema di Roma 2024 sono stati la regista Laura Bispuri e gli attori Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni.

L'amica geniale è arrivata alla Festa del Cinema di Roma, con grande gioia di quanti, oltre a tenere in grande considerazione i 4 libri di Elena Ferrante, hanno divorato le prime tre stagioni della serie e aspettano di scoprire come verranno raccontati, nell'età adulta, i personaggi che tanto hanno amato. Tornano quindi Lila e Lenù (Elena), che non hanno più il volto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace, ma di Alba Rohrwacher - che nelle altre stagioni è stata la voce narrante di Elena adulta - e di Irene Maiorino.

Ne L'amica geniale 4 o L'amica geniale - Storia della bambina perduta 4, Elena è tornata a Napoli dopo essersi separata dal marito, mentre Lila è un'imprenditrice informatica. Fa nuovamente la sua comparsa Nino Sarratore, amore giovanile di Elena e grande amore di Lila. in 10 episodi succedono ovviamente molte altre cose, ma lasciamo che a raccontarvele sia il trailer

L'amica geniale 4: Trailer Ufficiale: Capitolo 4: Il Trailer ufficiale della stagione finale - HD

L’ultima stagione de L’amica geniale è stata scritta da Saverio Costanzo insieme a Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Elena Ferrante, e andrà in onda su Rai 1 in 5 serate da due episodi ciascuna a partire dall'11 novembre. La regia è di Laura Bispuri e nel cast troviamo anche Fabrizio Gifuni, che ha partecipato alla conferenza stampa del film insieme alla Bispuri, a Saverio Costanzo, a Irene Maiorino e ad Alba Rohrwacher. La prima a parlare è stata la regista, che prima di mettersi all'opera si è trovata davanti un universo ben costruito da altri: "L'amica Geniale 4 è stata un'avventura enorme, una sfida grandissima. La fiducia che Saverio ha riposto in me mi ha emozionato, e quindi lo ringrazio ancora una volta. Non era un lavoro facile, perché da una parte avevo un rispetto quasi ossequioso per il passato dei personaggi e il modo in cui Saverio aveva costruito il loro mondo, e quindi desideravo entrare quasi in punta di piedi nella serie. Nello stesso tempo, però, volevo che ci fosse qualcosa di mio. Sentivo una spinta alla novità. Del resto, il cambio di cast imponeva la necessità di apportare delle modifiche, così ho inseguito un'armonia costante cercando di portare il mio stile, che si identifica con la mia sensibilità. Leggendo i romanzi della Ferrante, mi ha colpito la sua fortissima capacità di raccontare questi personaggi, queste relazioni e queste emozioni con verità, con sincerità e andando a fondo. Anche io ho tentato di avvicinare questa materia con verità, e per fare questo ho dovuto in qualche modo tenere conto della mia maniera di guardare il mondo. La sfida maggiore di questa stagione è stata perciò ripartire da zero e riportare tutti i nuovi attori dentro ai personaggi che il pubblico aveva tanto amato".

Nella quarta stagione della serie, sia Alba Rohrwacher che Irene Maiorino si sono trovate di fronte un ruolo già interpretato da un'altra attrice. E siccome Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono state protagoniste di tante puntate, non si poteva non tenere conto del loro approccio al personaggio. La Rohrwacher, infatti, ha avuto lunghe conversazioni con la Mazzucco: "Il lavoro di Margherita Mazzucco è stato per me più di un riferimento. Ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere Margherita quando aveva 14 anni e stava diventando un'attrice. Ho lavorato con lei nel buio di una sala di doppiaggio per mesi e mesi, cercando di appoggiarmi alla sua recitazione, provando in qualche modo a somigliarle e a farmi ispirare da lei. Sia con Saverio che con Daniele Luchetti abbiamo fatto un lavoro enorme sulla mia voce a partire da Margherita, quindi ricevere il testimone da lei è stato molto emozionante. Ricordo benissimo quando, con Luchetti, abbiamo girato l’ultima immagine della terza stagione. Margherita ed io eravamo vestite tutte e due nello stesso modo, pettinate nello stesso modo, e ci passavamo il testimone di un personaggio importantissimo. Più tardi abbiamo cercato, con Laura, di creare una continuità con il lavoro fatto in precedenza, per poi dare alla nuova Elena la possibilità di staccarsi dal personaggio su cui aveva lavorato Margherita, perché era la scrittura che lo richiedeva, dal momento che c'è un cambio di età. Nella quarta stagione Elena diventa sempre di più una donna indipendente. Nonostante questo, Margherita mi ha aiutato tantissimo. Era sempre presente e all'inizio mi registrava le battute".

Completamente diverso è stato il lavoro fatto da Irene Maiorino: "Il mio è stato un percorso di grandissima solitudine, però io ero innanzitutto una lettrice de "L'amica geniale" e di tutta l'opera di Elena Ferrante, per cui avevo un rapporto con il personaggio Lila già molto forte, anche per via di una questione personale: perché il primo libro de "L'Amica Geniale" mi era stato regalato dalla mia amica geniale prima ancora che la serie arrivasse in tv. Poi è chiaro che, da un lato, ho messo nella mia Lila qualcosa di me, però, contemporaneamente, c’erano delle cose di Gaia che avevo interiorizzato, ad esempio il suo modo di muovere la bocca, di parlare, un determinato tono di voce. Durante la nuova stagione, mi sono trovata tuttavia a fare un percorso di graduale allontanamento da Gaia, e quindi è solo la mia Lila che vedrete alla fine della serie. Vedrete anche suo vuoto, il suo dramma, la crepa che finalmente si mostra. Ho chiesto di non vedere Gaia, anche se avvertivo una grande gratitudine nei suoi confronti. Tuttavia ci siamo incontrate, ed è stato molto emozionante perché ci siamo solo guardate.

Ne L'amica Geniale 4 Fabrizio Gifuni fa invece la parte di Nino Sarratore adulto. Per l'attore, farsi carico della negatività e del narcisismo del personaggio è stato difficile, soprattutto dal punto di vista emotivo: "Io ero discretamente e a digiuno del mondo de L'amica geniale, quindi, quando ho fatto il provino per HBO e per la RAI, sapevo pochissimo di questo personaggio, soprattutto non conoscevo l'epica che ruotava intorno a lui e il guaio in cui mi sarei andato a ficcare, e forse il motivo per cui mi hanno teso questo trappolone è che non ne sapevo nulla. Ho capito che l'avventura sarebbe stata interessante, ma ho avuto qualche dubbio. Una volta letti tutti i libri e viste tutte le serie, la domanda che mi sono fatto è stata: 'Ho voglia di passare quasi 1 anno di riprese più la preparazione in compagnia di questo individuo?', perché comunque noi trascorriamo tutta la giornata in compagnia di chi dobbiamo interpretare. Tutti avete letto i libri de "L'amica Geniale" e sapete che Nino è un catalizzatore di odio. la Ferrante, infatti, lo ha caricato di un fardello cromosomico di negatività abbastanza difficile da sostenere. Così, se in Luigi Comencini e Aldo Moro cercavo le magagne, qui è stato esattamente l'opposto: sono andato a caccia di quei brandelli di luce che questo personaggio poteva sprigionare. Ora, per brandelli di luce intendo quello di cui mi sono fatto carico io, perché il Nino del 4 volume è un mondo a parte, perché nei primi libri è un ragazzo affascinante che fa perdere la testa alle donne, un discreto intellettuale, un uomo abbastanza misterioso, insomma è odiatissimo ma anche segretamente amatissimo. Il Nino Sarratore nel 4 volume, invece, è la caduta, la trasformazione di un uomo affascinante in un uomo ridicolo. Il re è nudo, anzi in mutande, e quindi io mi dovevo prendere sulle spalle solamente il tonfo di quest'uomo, però poi è prevalsa la passione per questo lavoro, e allora mi sono appellato alla tragedia greca, che tanto amo, e ho pensato che alla fine a ‘sto povero diavolo gli Dei hanno dato brutte carte. Nino è vittima della maledizione della stirpe e applica il modello paterno peggiorandolo.

L’Amica geniale - Storia della bambina perduta è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Il primo appuntamento è per l’11 novembre su Rai in prima serata.