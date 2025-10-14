Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 14 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo insieme cosa succederà oggi 14 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 ottobre 2025 - Adelaide vedrà avverarsi un suo incubo, purtroppo da lei pensato e si sentirà particolarmente distrutta da questo. Sì perché vedrà andare in fumo una parte importante della sua cerimonia di nozze. Intanto Roberto si troverà in grande difficoltà e rischierà di dover rinunciare al Paradiso Donna se non troverà un buon editore disposto a pubblicarlo. Tancredi deciderà di correre in aiuto del Landi? Johnny, il cugino di Delia, sarà pronto a partire ma un annuncio sul giornale lo convincerà a rimanere a Milano. Rosa si troverà di nuovo di fronte al suo aggressore, un uomo spietato di nome Rodolfo Sacchi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco la trama della puntata del 14 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 ottobre 2025 - Marina potrebbe raccogliere i frutti dei suoi piani e questo grazie al crollo di Vinicio. Il ragazzo si sentirà abbandonato da suo fratello, che dopo essere riuscito a riprendere il controllo dei Cantieri, ha cominciato a comportarsi in modo molto freddo e distaccato con lui. Il giovane Gagliotti finirà per avvicinarsi a un pericolo che ha condizionato la sua vita per tanto tempo e che era riuscito a evitare solo grazie ad Alice. Mariella starà vicino a Castrese e con il suo amore darà al cugino il coraggio per affrontare i momenti difficili e non fare più atti devastanti come quello che ha compiuto mentre Riccardo, stressato dal lavoro, troverà un aiuto in Rossella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

