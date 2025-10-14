TGCom24
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2025

Silvia Farris

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 14 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2025

Vediamo insieme cosa succederà oggi 14 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 ottobre 2025 - Adelaide vedrà avverarsi un suo incubo, purtroppo da lei pensato e si sentirà particolarmente distrutta da questo. Sì perché vedrà andare in fumo una parte importante della sua cerimonia di nozze. Intanto Roberto si troverà in grande difficoltà e rischierà di dover rinunciare al Paradiso Donna se non troverà un buon editore disposto a pubblicarlo. Tancredi deciderà di correre in aiuto del Landi? Johnny, il cugino di Delia, sarà pronto a partire ma un annuncio sul giornale lo convincerà a rimanere a Milano. Rosa si troverà di nuovo di fronte al suo aggressore, un uomo spietato di nome Rodolfo Sacchi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: ecco la trama della puntata del 14 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 ottobre 2025 - Marina potrebbe raccogliere i frutti dei suoi piani e questo grazie al crollo di Vinicio. Il ragazzo si sentirà abbandonato da suo fratello, che dopo essere riuscito a riprendere il controllo dei Cantieri, ha cominciato a comportarsi in modo molto freddo e distaccato con lui. Il giovane Gagliotti finirà per avvicinarsi a un pericolo che ha condizionato la sua vita per tanto tempo e che era riuscito a evitare solo grazie ad Alice. Mariella starà vicino a Castrese e con il suo amore darà al cugino il coraggio per affrontare i momenti difficili e non fare più atti devastanti come quello che ha compiuto mentre Riccardo, stressato dal lavoro, troverà un aiuto in Rossella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre 2025

