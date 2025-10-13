TGCom24
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2025

Silvia Farris
4

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 13 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo insieme cosa succederà oggi 13 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco le anticipazioni della puntata del 13 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 ottobre 2025 - Odile si preparerà a salutare sua madre, pronta a trasferirsi nell’appartamento trovato da Marcello ma si domanderà anche che cosa Ettore nasconda. Sì perché la giovane vedrà lo stilista impegnato in una telefonata molto misteriosa, che non la lascerà per nulla tranquilla. Intanto Caterina si domanderà che fine abbia fatto il suo fidanzato, che non le dà più alcuna informazione su di sè mentre Mimmo sarà convinto di aver trovato il cameriere perfetto per Ciro e Salvatore troverà una soluzione per spostare le sue quote della Caffetteria. Rosa invece non se la passerà per nulla bene e sarà tutta colpa di un uomo incontrato per strada che l'aggredirà. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo la trama della puntata del 13 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 ottobre 2025 - Castrese verrà soccorso da suo fratello Costabile e verrà portato subito in ospedale. Espedito continuerà a rimanere impassibile e freddo, cosa che porterà Mariella ad affrontare il cugino e a rivelargli una dura verità che non gli farà per nulla piacere. Intanto i piani di Marina cominceranno a prendere forma e per Ferri potrebbe esserci quella svolta che lui e sua moglie desideravano da tempo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre 2025

