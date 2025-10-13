Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 13 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore: ecco le anticipazioni della puntata del 13 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 ottobre 2025 - Odile si preparerà a salutare sua madre, pronta a trasferirsi nell’appartamento trovato da Marcello ma si domanderà anche che cosa Ettore nasconda. Sì perché la giovane vedrà lo stilista impegnato in una telefonata molto misteriosa, che non la lascerà per nulla tranquilla. Intanto Caterina si domanderà che fine abbia fatto il suo fidanzato, che non le dà più alcuna informazione su di sè mentre Mimmo sarà convinto di aver trovato il cameriere perfetto per Ciro e Salvatore troverà una soluzione per spostare le sue quote della Caffetteria. Rosa invece non se la passerà per nulla bene e sarà tutta colpa di un uomo incontrato per strada che l'aggredirà. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: scopriamo la trama della puntata del 13 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 ottobre 2025 - Castrese verrà soccorso da suo fratello Costabile e verrà portato subito in ospedale. Espedito continuerà a rimanere impassibile e freddo, cosa che porterà Mariella ad affrontare il cugino e a rivelargli una dura verità che non gli farà per nulla piacere. Intanto i piani di Marina cominceranno a prendere forma e per Ferri potrebbe esserci quella svolta che lui e sua moglie desideravano da tempo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

