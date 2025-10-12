Un Posto al Sole Anticipazioni 13 ottobre 2025: Castrese in pericolo, Mariella deve intervenire!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La nuova settimana in compagnia con Un Posto al Sole si apre con un episodio molto difficile per la famiglia Altieri. Nella puntata in onda il 13 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Castrese verrà soccorso da suo fratello Costabile e verrà portato subito in ospedale. Espedito continuerà a rimanere impassibile e freddo, cosa che porterà Mariella ad affrontare il cugino e a rivelargli una dura verità che non gli farà per nulla piacere. Intanto i piani di Marina cominceranno a prendere forma e per Ferri potrebbe esserci quella svolta che lui e sua moglie desideravano da tempo. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Mariella e Guido è la fine?

Fine dei giochi per Guido? Pare proprio di sì anche se stavolta si è trattato di un fraintendimento. Il ritorno di Claudia ha scombussolato tutto e ha rimescolato le carte in tavolo in maniera così tanto disordinata, da farci pensare che nulla potrà sistemarle. Mariella ha trovato il Del Bue accanto alla Costa, mano nella mano, ed è andata nel panico. I due si stavano solo salutando con affetto, niente di più ma per l’Altieri si è trattato di una scena terribile, che lei non riesce a togliersi dalla mente. Dubbi e paure l’hanno di nuovo travolta e Guido potrebbe non riuscire più a farsi più spazio. Mariella dovrà però anche occuparsi di affari di famiglia molto spinosi.

Mariella corre in soccorso di Castrese, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Castrese è in grande difficoltà e ha trovato in Mariella una spalla su cui piangere anche per la cugina è una delle poche persone che sa della sua omosessualità. Il ritorno di Claudia ha però messo l’Altieri in difficoltà e l’ha distratta dai problemi di suo cugino. Castrese finirà nei guai sino al collo e Costabile dovrà intervenire per soccorrerlo e sarà costretto a chiamare l’ambulanza, con successivo ricovero. Espedito non mostrerà alcun tipo di interesse; continuerà a negare che possa esserci qualsiasi tipo di problema e la cosa spingerà Mariella - che si sentirà pure in colpa - a parlare con il padre di Speranza e a rivelargli una terribile verità, che lui non è ancora pronto ad accettare. La mamma di Lollo gli confesserà che Castrese ama gli uomini?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina entra in azione

È da tempo che Marina sta organizzando dei piani diabolici ma decisivi per riprendere il controllo dei Cantieri. La Giordano vuole a tutti i costi aiutare il marito a uscire, anche in libertà vigilata, dal carcere e la scoperta che Ludovico ha ottenuto i domiciliari darà alla manager quell’input che aspettava. Gennaro dovrà stare molto attento anche perché Vinicio comincerà a capire che suo fratello non è poi quell’anima indifesa da soccorrere come ha creduto fino a ora e che lo ha portato ad aiutarlo, rinunciando all’amore di Alice.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.