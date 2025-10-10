Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 10 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo insieme cosa succederà oggi 10 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo le anticipazioni della puntata del 10 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 ottobre 2025 - Ciro scoprirà che la banca non ha intenzione di liquidargli il prestito e per lui sarà impossibile acquistare le quote della Caffettiera. Intanto Odile ringrazierà Ettore per la bella serata che ha organizzato per lei e Adelaide e che l’ha aiutata ad accettare il probabile grande cambiamento che avverrà nella sua vita. Enrico si sentirà sempre più a disagio a causa delle sue bugie mentre le Veneri troveranno l’invito al matrimonio di Marcello e della Contessa nei loro armadietti mentre al Circolo Barbieri dovrà affrontare un nuovo battibecco con Umberto. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata del 10 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 ottobre 2025 - Guido cercherà di convincere Mariella che tra lui e Claudia c’è stato solo un saluto amichevole ma purtroppo nonostante i suoi tentativi, non riuscirà a convincerla e non riconquisterà la sua fiducia. Per i due potrebbe essere la fine. Intanto Castrese starà sempre più male e sprofonderà in una grande solitudine, da cui non riuscirà a uscire con le sue forze. Totalmente all’oscuro dei piani di suo marito, Marina invece attenderà con angoscia di sapere le condizioni di salute di suo marito mentre Rossella prenderà coscienza del fatto che lei e Riccardo non potranno mai essere amici. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

