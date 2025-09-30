Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: arriva Johnny, il cugino di Delia che turba Irene

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della decima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 6 al 10 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte con la decima stagione della soap più amata di Rai 1. Tra new entry, nuovi intrecci, personaggi che tornano al centro delle trame, poi colpi di scena imperdibili e storie d’amore avvincenti, ecco le Anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni settimanali: cosa succederà dal 6 al 10 ottobre 2025

Lunedì 6 ottobre 2025

È stato Tancredi a sottrarre le foto compromettenti di Rosa e Marcello, e le consegna a Barbieri per evitare che finiscano in mano ad Adelaide. Rosa non è riuscita ad intervistare Margherita Hack e così si cerca una nuova figura femminile per le interviste del Paradiso Donna. Anche se ciò potrebbe significare la fine della sua carriera da chirurgo, Enrico non può accettare il patto che gli ha proposto Di Meo. Nel frattempo, durante una manifestazione pacifica, Mimmo ferma un ragazzo che gli rivela di essere un parente di Delia.

Martedì 7 ottobre 2025

Marcello vuole iniziare un nuovo capitolo della sua vita con Adelaide e la porta a vedere un elegante attico al centro di Milano, proponendole di lasciare Villa Guarnieri. Mentre lei è destabilizzata dalla richiesta e chiede consiglio a Marta e Odile, Tancredi vuole aiutare Rosa a recuperare l’intervista con Margherita Hack. Ma la sua parola sarà affidabile questa volta? Nel frattempo, Elvira e Salvatore annunciano la decisione di lasciare ufficialmente la città per trasferirsi in Liguria. Johnny, il cugino di Delia, porta con sé un’ondata di novità ed entusiasmo ma Irene non è convinta, c’è qualcosa nel ragazzo che la disturba profondamente.

Mercoledì 8 ottobre 2025

Alla fine Enrico torna sui propri passi e stringe il patto con Di Meo, tornando in servizio mentre Adelaide, a sorpresa, sembra aver accettato l’idea di Marcello di trasferirsi e comunica alla famiglia che andrà con il suo promesso sposo a visitare l’attico. Mentre Odile si sente turbata dall’idea di un nuovo cambiamento, Umberto è terrorizzato all’idea di perdere la contessa. Nel frattempo, un imprevisto per Salvo si trasforma in un’opportunità per Ciro che si mostra interessato ad acquisire le sue quote della Caffetteria anche a costo di chiedere un prestito.

Giovedì 9 ottobre 2025

Margherita Hack viene intervistata al Paradiso e Tancredi ne approfitta per invitare Rosa a cena. Mentre i due tornano a trascorrere del tempo insieme, la celebre astrofisica invita le Veneri all’Osservatorio di Brera per assistere tutte insieme a un’eclissi lunare. Caterina vorrebbe andare ma suo padre accetterà? Nel frattempo, Ettore si presenta da Umberto con una nuova idea per Galleria Milano Moda ispirata proprio all’eclissi. Di Meo, invece, mette in contatto Enrico con un chirurgo svizzero per curare la sua mano.

Venerdì 10 ottobre 2025

Odile è turbata dalla scelta di sua madre e, inconsapevole della situazione, si confida con Rosa. Mentre Concetta riceve una brutta notizia dalla banca, le Veneri trovano nei loro armadietti una sorpresa ovvero gli inviti al matrimonio di Adelaide e Marcello. Enrico è preoccupato perché sta raccontando sempre più bugie a Marta e lei non se lo merita. Odile, invece, ringrazia Ettore per la sua idea per la vetrina di Galleria Milano Moda e per la serata speciale che ha organizzato per lei e la madre all’osservatorio. Mentre la Circolo Umberto e Marcello si punzecchiano, Ciro scopre che non potrà avere il prestito.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.