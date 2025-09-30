TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: Rosa e Pino si lasciano, lei si avvicina a Damiano

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 6 al 10 ottobre 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025.

Lunedì 6 ottobre 2025

Damiano vuole che Grillo lasci in pace Eduardo e lancia un appello, mentre Rosa e Pino sono sempre più in crisi. Gianluca è dipendente dall’alcol e la situazione è sempre più evidente e così Diego propone a Nunzio di procurargli un lavoro al Vulcano, così da compensare l’assenza di Silvia. Guido e Mariella si stanno riavvicinando ma la situazione cambia quando lui viene raggiunto da una visita inaspettata e una richiesta di aiuto.

Martedì 7 ottobre 2025

Rosa e Pino si sono lasciati. Clara, desiderosa di sostenere Eduardo, chiede consiglio inutilmente a Niko e Giulia. Gianluca potrebbe cogliere una nuova occasione ma Alberto non è d’accordo. Luca, allora, interviene per mostrargli cosa vuol dire essere un genitore nelle occasioni più particolari. Mariella a Guido aiutano Alfredo sottraendolo alle prepotenze di Cotugno e il vecchio maggiordomo mostrerà una riconoscenza incredibile.

Mercoledì 8 ottobre 2025

Mentre il rapporto tra Mariella e Guido è sempre più stabile, anche se un evento inatteso rischia di rimescolare le carte in tavola, Castrese continua a tormentarsi per Sasà. Rosa e Damiano, invece, si avvicinano condividendo l’angoscia per il destino di Eduardo. Filippo sente il bisogno di aiutare suo padre mentre Ferri ha deciso di regolare i conti con i detenuti che lo minacciano nel modo più estremo possibile.

Giovedì 9 ottobre 2025

Ancora scottato per l’aggressione subita da Rosario, Roberto è determinato a difendersi mentre Marina continua ad elaborare un piano per sottrarre i Cantieri al potere di Gagliotti. Quando Mariella scopre Guido con Claudia arriva per lei un profondo sconforto, e neppure i problemi di Castrese sembrano più interessarle. Nel frattempo, Renato soffre per l’assenza di Raffaele che sente comunque vicino in un modo particolare.

Venerdì 10 ottobre 2025

Nonostante gli sforzi, Guido non riconquista la fiducia di Mariella. Ignara delle decisioni prese da Ferri in carcere, Marina è in ansia e prova sempre pi rancore nei confronti di Gennaro. Pur spinta da buone intenzioni, Rossella capisce tra lei e Riccardo non ci sarà mai un’amicizia disinteressata.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

