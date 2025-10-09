Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 10 ottobre 2025: Ciro è deluso, non può realizzare i suoi sogni!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore si concludono con un episodio particolarmente difficile per Ciro. Nella puntata in onda il 10 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Ciro scoprirà che la banca non ha intenzione di liquidargli il prestito e per lui sarà impossibile acquistare le quote della Caffettiera. Intanto Odile ringrazierà Ettore per la bella serata che ha organizzato per lei e Adelaide e che l’ha aiutata ad accettare il probabile grande cambiamento che avverrà nella sua vita. Enrico si sentirà sempre più a disagio a causa delle sue bugie mentre le Veneri troveranno l’invito al matrimonio di Marcello e della Contessa nei loro armadietti mentre al Circolo Barbieri dovrà affrontare un nuovo battibecco con Umberto. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 ottobre 2025: Ciro deluso, non può realizzare i suoi sogni

Salvo ed Elvira sono pronti a partire e lasceranno Milano per un po’ di tempo, quello necessario a che Andrea si riprenda. I due hanno deciso di trasferirsi a Sanremo, una meta marittima più vicini alla città in cui stanno lasciando i loro più cari affetti. Salvatore sta però lasciando anche la sua Caffetteria anche se sa che Ciro sarà un suo degno sostituto. Puglisi desidera fare di più e vorrebbe acquistare le quote del suo amico, affinché anche lui possa fregiarsi del titolo di proprietario del Caffè Amato. Purtroppo però il padre di Maria e Agata riceverà una doccia fredda, anzi gelata. Sì perché la banca non accetterà di dargli il prestito che lui ha chiesto per realizzare il suo sogno. E ora che si farà, che succederà?

Odile colpita dalla generosità di Ettore, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Adelaide potrebbe trasferirsi; Marcello ha trovato un attico per loro due e vorrebbe tanto che la Contessa dicesse sì a questa novità. Odile non ha gradito questo inaspettato cambiamento e ha cominciato a temere di vedere tutti gli equilibri cambiare da un momento all’altro. Ettore ha notato il suo malumore e ha deciso di intervenire, organizzando una serata per la contessina e sua madre all’osservatorio astronomico di Brera, in occasione dell’eclissi di luna. Odile sarà molto contenta di questo e grata al Marchesi per la sua generosità, che le ha permesso di chiarire alcune faccende con la sua adorata mamma.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Volano insulti tra Marcello e Umberto… ancora!

Tancredi ha protetto Marcello dal piano di Umberto ma non potrà evitare che Barbieri si scontri con Guarnieri ancora una volta. Dopo aver visto le foto compromettenti, il Commendatore è determinato a impedire il matrimonio della sua amata cognata con il giovane imprenditore, con cui avrà un nuovo screzio al Circolo, che potrebbe avere delle conseguenze molto pericolose. Intanto Enrico farà fatica a convivere con le bugie che sta dicendo a Marta riguardo alle sue operazioni. Le Veneri invece saranno molto contente di trovare l’invito alle nozze della Contessa, nei loro armadietti.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.