Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2025

Vediamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 9 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Scopriamo cosa succederà oggi 9 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Il Paradiso delle Signore: ecco la trama della puntata del 9 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 ottobre 2025 - Rosa e Tancredi passeranno una lunga serata a cena. I due riusciranno a ritrovare la sintonia? Il Di Sant’Erasmo avrà modo di dimostrare alla Camilli che è davvero cambiato e che stavolta può dargli una chance? Intanto le Veneri saranno molto felici dell’invito della Hack nel suo osservatorio di Brera. Caterina dovrà però attendere l’ok di suo padre, che dovrà convincere a mandarla. L’eclissi in arrivo darà a Ettore un’idea per la nuova collezione della GMM ma anche per la nuova vetrina. Marchesi stupirà Odile e non solo con questa iniziativa. Di Meo, dopo aver siglato l’accordo con Enrico, si metterà in contatto con un chirurgo svizzero che potrebbe curare Proietti. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 ottobre 2025 - Roberto non sopporterà più i soprusi e le violenze che stanno subendo lui e Ludovico in carcere. E dopo l’aggressione subita dal suo amico, l’imprenditore deciderà di intervenire e di difendersi da solo. Intanto Marina comincerà a ordire uno dei suoi piani per liberare i Cantieri dai Gagliotti. Mariella invece, dopo aver visto Guido e Claudia insieme, vivrà un momento di profondo sconforto, durante il quale qualsiasi conquista fatta in questo periodo verrà cancellata e anche i problemi di Castrese passeranno in secondo piano. Renato sentirà sempre più la mancanza di Raffaele ma troverà un modo per sentirlo vicino. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

