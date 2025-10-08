Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 9 ottobre 2025: Tancredi e Rosa di nuovo insieme... durerà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Rosa riuscirà a intervistare Margherita Hack e sarà tutto merito di Tancredi con cui, nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, passerà una lunga serata a cena. I due riusciranno a ritrovare la sintonia? Il Di Sant’Erasmo avrà modo di dimostrare alla Camilli che è davvero cambiato e che stavolta può dargli una chance? Intanto le Veneri saranno molto felici dell’invito della Hack nel suo osservatorio di Brera. Caterina dovrà però attendere l’ok di suo padre, che dovrà convincere a mandarla. L’eclissi in arrivo darà a Ettore un’idea per la nuova collezione della GMM ma anche per la nuova vetrina. Marchesi stupirà Odile e non solo con questa iniziativa. Di Meo, dopo aver siglato l’accordo con Enrico, si metterà in contatto con un chirurgo svizzero che potrebbe curare Proietti.

Rosa e Tancredi di nuovo vicini nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 ottobre 2025

Tancredi ha protetto Marcello e ha impedito che Umberto ostacolasse – e forse facesse annullare – le nozze di sua zia. Il nobile sta dimostrando di essere davvero cambiato e per far capire anche a Rosa di non essere più l’uomo di una volta, ha proposto a Roberto e alla giornalista di contattare personalmente la Hack e di far sì che la Camilli potesse intervistare l’astrofisica. E così succederà. Rosa sarà molto contenta e l’intervista si concluderà con un invito a cena rivolto sia a lei che al Di Sant’Erasmo. Tancredi e l’ex Venere si troveranno di nuovo a passare una serata insieme e chissà se le cose andranno bene per il nipote di Adelaide e se stavolta il suo cuore potrà finalmente gioire.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Le Veneri pronte per vedere l’eclissi

Margherita Hack comparirà nella puntata de Il Paradiso delle Signore e inviterà le Veneri a vedere l’eclissi lunare dal suo osservatorio di Brera. Le commesse saranno molto felici di poter assistere in diretta a questo evento spettacolare ma Caterina dovrà prima convincere suo padre Fulvio a lasciarla andare. Chissà se Rinaldi le permetterà di stare fuori casa per così tanto tempo o se invece le impedirà di seguire le sue colleghe, che stanno diventando – giorno dopo giorni – anche sue amiche.

Il Paradiso delle Signore: Ettore stupisce Odile con due splendide idee

L’eclissi lunare darà a Ettore l’idea giusta per la nuova collezione della GMM. Lo stilista penserà a degli abiti ispirati alla luna e ai fenomeni a lei connessi e penserà persino di abbellire la vetrina del grande magazzino con il satellite della Terra. La cosa piacerà moltissimo a Odile, che rimarrà impressionata sia da questo che da un altro dolce gesto del Marchesi, che le permetterà di stare con sua madre. Intanto dopo il loro accordo, Di Meo resterà fedele alle sue promesse e contatterà un chirurgo in Svizzera per trovare una soluzione al problema alla mano di Enrico.

