TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Il Paradiso delle Signore | Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 9 ottobre 2025: Tancredi e Rosa di nuovo insieme... durerà?
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 9 ottobre 2025: Tancredi e Rosa di nuovo insieme... durerà?

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 9 ottobre 2025: Tancredi e Rosa di nuovo insieme... durerà?

Rosa riuscirà a intervistare Margherita Hack e sarà tutto merito di Tancredi con cui, nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, passerà una lunga serata a cena. I due riusciranno a ritrovare la sintonia? Il Di Sant’Erasmo avrà modo di dimostrare alla Camilli che è davvero cambiato e che stavolta può dargli una chance? Intanto le Veneri saranno molto felici dell’invito della Hack nel suo osservatorio di Brera. Caterina dovrà però attendere l’ok di suo padre, che dovrà convincere a mandarla. L’eclissi in arrivo darà a Ettore un’idea per la nuova collezione della GMM ma anche per la nuova vetrina. Marchesi stupirà Odile e non solo con questa iniziativa. Di Meo, dopo aver siglato l’accordo con Enrico, si metterà in contatto con un chirurgo svizzero che potrebbe curare Proietti.

Rosa e Tancredi di nuovo vicini nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 ottobre 2025

Tancredi ha protetto Marcello e ha impedito che Umberto ostacolasse – e forse facesse annullare – le nozze di sua zia. Il nobile sta dimostrando di essere davvero cambiato e per far capire anche a Rosa di non essere più l’uomo di una volta, ha proposto a Roberto e alla giornalista di contattare personalmente la Hack e di far sì che la Camilli potesse intervistare l’astrofisica. E così succederà. Rosa sarà molto contenta e l’intervista si concluderà con un invito a cena rivolto sia a lei che al Di Sant’Erasmo. Tancredi e l’ex Venere si troveranno di nuovo a passare una serata insieme e chissà se le cose andranno bene per il nipote di Adelaide e se stavolta il suo cuore potrà finalmente gioire.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Le Veneri pronte per vedere l’eclissi

Margherita Hack comparirà nella puntata de Il Paradiso delle Signore e inviterà le Veneri a vedere l’eclissi lunare dal suo osservatorio di Brera. Le commesse saranno molto felici di poter assistere in diretta a questo evento spettacolare ma Caterina dovrà prima convincere suo padre Fulvio a lasciarla andare. Chissà se Rinaldi le permetterà di stare fuori casa per così tanto tempo o se invece le impedirà di seguire le sue colleghe, che stanno diventando – giorno dopo giorni – anche sue amiche.

Il Paradiso delle Signore: Ettore stupisce Odile con due splendide idee

L’eclissi lunare darà a Ettore l’idea giusta per la nuova collezione della GMM. Lo stilista penserà a degli abiti ispirati alla luna e ai fenomeni a lei connessi e penserà persino di abbellire la vetrina del grande magazzino con il satellite della Terra. La cosa piacerà moltissimo a Odile, che rimarrà impressionata sia da questo che da un altro dolce gesto del Marchesi, che le permetterà di stare con sua madre. Intanto dopo il loro accordo, Di Meo resterà fedele alle sue promesse e contatterà un chirurgo in Svizzera per trovare una soluzione al problema alla mano di Enrico.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Temptation Island, Valerio Ciaffaroni rivela: "Ecco come vanno le cose con Ary"
news VIP Temptation Island, Valerio Ciaffaroni rivela: "Ecco come vanno le cose con Ary"
La forza di una donna Anticipazioni 9 ottobre 2025: Ceyda ed Arif in allarme, Bahar è in pericolo?
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 9 ottobre 2025: Ceyda ed Arif in allarme, Bahar è in pericolo?
This is Me, colpaccio di Silvia Toffanin: Laura Pausini tra gli ospiti
news VIP This is Me, colpaccio di Silvia Toffanin: Laura Pausini tra gli ospiti
La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta
Paola Barale vs Gianni Sperti: dopo l’intervista a Verissimo, l’ex showgirl sarebbe pronta a vie legali
news VIP Paola Barale vs Gianni Sperti: dopo l’intervista a Verissimo, l’ex showgirl sarebbe pronta a vie legali
Grande Fratello, Anita e Grazia a confronto sulle dinamiche della Casa: "Ci stiamo dividendo in fazioni" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Anita e Grazia a confronto sulle dinamiche della Casa: "Ci stiamo dividendo in fazioni" (VIDEO)
Forbidden Fruit Anticipazioni 9 ottobre 2025: Halit sotto ricatto! Ecco chi lo tiene in pugno
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 9 ottobre 2025: Halit sotto ricatto! Ecco chi lo tiene in pugno
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Halit stana Yildiz e Kemal, Zeynep vicina a Dundar!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Halit stana Yildiz e Kemal, Zeynep vicina a Dundar!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV