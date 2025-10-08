TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 9 ottobre 2025: Roberto pronto a farsi giustizia da solo!
Un Posto al Sole Anticipazioni 9 ottobre 2025: Roberto pronto a farsi giustizia da solo!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Roberto non ha più intenzione di stare a guardare e vuole affilare le armi per prendersi la sua vendetta. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Ferri non sopporterà più i soprusi e le violenze che stanno subendo lui e Ludovico in carcere. E dopo l’aggressione subita dal suo amico, l’imprenditore deciderà di intervenire e di difendersi da solo. Intanto Marina comincerà a ordire uno dei suoi piani per liberare i Cantieri dai Gagliotti. Mariella invece, dopo aver visto Guido e Claudia insieme, vivrà un momento di profondo sconforto, durante il quale qualsiasi conquista fatta in questo periodo verrà cancellata e anche i problemi di Castrese passeranno in secondo piano. Renato sentirà sempre più la mancanza di Raffaele ma troverà un modo per sentirlo vicino. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La vita in carcere si sta rivelando più dura del previsto e Roberto ha cominciato a stancarsi di essere continuamente vittima dei soprusi dei suoi compagni di cella. Il manager è tormentato dei terribili attacchi di Rosario, che l’ha preso ancora più di mira da quando ha protetto Ludovico. Ferri non riuscirà più a sopportare questa situazione e dopo l’ennesimo episodio, deciderà di intervenire e di farsi giustizia da solo. Riuscirà a farla pagare ai criminali con cui deve condividere i suoi spazi?

Mariella distrutta, ci risiamo! Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella è sconvolta. Claudia è tornata a Napoli e pare che Guido sia di nuovo disposto a starle accanto. L'Altieri si è convinta di questo dopo aver visto il suo ex e l'attrice mano nella mano a Il Vulcano e questa visione le ha fatto malissimo. Vedere il Del Bule di nuovo vicino alla donna per cui lei lo ha perso, l’ha fatta sprofondare in una crisi nera, da cui non sarà facile riprendersi. Qualsiasi conquista fatta sino a ora è purtroppo svanita nel nulla e pure i problemi di Castrese, che si sta confidando con lei da diverso tempo, passeranno in secondo piano. Per Guido sarà un vero problema riconquistare la sua fiducia e dimostrarle che con la Costa è tutto finito e quello che lei ha visto è stato solo un incontro tra due persone che un tempo si sono volute bene e nulla più.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina affila le armi

Marina non sa cosa sta tramando Roberto in carcere e spera che suo marito trovi finalmente pace. La Giordano è molto preoccupata per lui ma purtroppo l’unica cosa che può fare, in questo momento, è affilare le armi per liberare i Cantieri dai Gagliotti. Gennaro è sempre più fastidioso e ora che vicino a lui ha Vinicio, le cose si sono rese ancora più complicate. La manager non ha però alcuna intenzione di demordere; riuscirà a trovare il modo per mettere a tacere i due fratelli? Intanto Renato sentirà sempre più la mancanza di Raffaele. Il Poggi troverà però un modo per sentirsi meno solo e per avere il suo amico più vicino… ma non in carne e ossa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

