Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 8 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo insieme cosa succederà oggi 8 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme la trama della puntata dell'8 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 ottobre 2025 - Enrico deciderà di accettare l’accordo con Di Meo e di fingere che sia lui a operare. Tutto questo potrebbe però ritorcersi contro di lui e contro la sua famiglia. Intanto Adelaide comincerà a prendere sul serio la proposta di Marcello e annuncerà di voler andare a visionare l’attico trovato da Barbieri. La notizia turberà Odile, che avrà paura che tutto cambi di nuovo per lei. Intanto Salvo sarà in partenza e un imprevisto per lui potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per Ciro. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata dell'8 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 ottobre 2025 - Mariella sarà sconvolta dal rientro a Napoli di Claudia ma anche da qualcosa che vedrà, che la lascerà completamente senza parole e molto impaurita. Intanto Castrese continuerà a tormentarsi per aver perso Sasà e Damiano e Rosa si ritroveranno molto vicini per via della loro preoccupazione per Eduardo. Filippo ha fatto pace con Roberto e dopo un momento di grande intesa con lui, cercherà di capire come aiutarlo mentre Ferri vorrà regolare i conti con i detenuti che lo minacciano. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

