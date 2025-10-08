TGCom24
Il Paradiso delle Signore
Un Posto al Sole
Anticipazioni TV

Silvia Farris
6

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 8 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025

Vediamo insieme cosa succederà oggi 8 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme la trama della puntata dell'8 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 ottobre 2025 - Enrico deciderà di accettare l’accordo con Di Meo e di fingere che sia lui a operare. Tutto questo potrebbe però ritorcersi contro di lui e contro la sua famiglia. Intanto Adelaide comincerà a prendere sul serio la proposta di Marcello e annuncerà di voler andare a visionare l’attico trovato da Barbieri. La notizia turberà Odile, che avrà paura che tutto cambi di nuovo per lei. Intanto Salvo sarà in partenza e un imprevisto per lui potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per Ciro. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata dell'8 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 ottobre 2025 - Mariella sarà sconvolta dal rientro a Napoli di Claudia ma anche da qualcosa che vedrà, che la lascerà completamente senza parole e molto impaurita. Intanto Castrese continuerà a tormentarsi per aver perso Sasà e Damiano e Rosa si ritroveranno molto vicini per via della loro preoccupazione per Eduardo. Filippo ha fatto pace con Roberto e dopo un momento di grande intesa con lui, cercherà di capire come aiutarlo mentre Ferri vorrà regolare i conti con i detenuti che lo minacciano. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 ottobre 2025

Il Paradiso delle Signore
Un Posto al Sole
