Il Paradiso delle Signore 10, Puntata dell'8 ottobre 2025: Enrico cambia idea, le sue bugie diventano pericolose!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'8 ottobre 2025 Enrico cambia idea e finisce per mettere in pericolo il suo amore con Marta... ecco come. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Enrico cambierà idea e metterà in pericolo la sua relazione con Marta con le sue bugie, che presto diventeranno molto più che semplici omissioni. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’8 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il dottore deciderà di accettare l’accordo con Di Meo e di fingere che sia lui a operare. Tutto questo potrebbe però ritorcersi contro di lui e contro la sua famiglia. Intanto Adelaide comincerà a prendere sul serio la proposta di Marcello e annuncerà di voler andare a visionare l’attico trovato da Barbieri. La notizia turberà Odile, che avrà paura che tutto cambi di nuovo per lei. Intanto Salvo sarà in partenza e un imprevisto per lui potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per Ciro. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Enrico cede alle bugie… e si mette in pericolo! Ecco cosa succederà ne Il Paradiso delle Signore

Enrico sta affrontando un grave problema professionale. Il dottore non ha proprio pace; dopo aver recuperato la sua serenità e la sua identità, ora si trova a fare i conti con un fastidioso tremore alla mano, che sta compromettendo la sua carriera. Il suo collega Di Meo, a cui Proietti ha raccontato tutto, gli ha proposto un accordo: opererà al posto suo ma a suo nome. Inizialmente il medico ha rifiutato questa proposta ma poi, per non perdere il suo lavoro ma anche per non perdere la sua posizione e per non creare ulteriori problemi alla sua famiglia, deciderà di accettare. Ma questo lo porterà a dover dire ancora più bugie di quante già non ne abbia dette e sappiamo che quando la verità su queste cose viene a galla fa soli grandi danni. Enrico finirà per rovinare tutto, persino il suo rapporto con la Guarnieri?

Il Paradiso delle Signore: Odile ha paura di perdere, di nuovo, tutto

Marcello ha sconvolto Adelaide proponendole di trasferirsi in un attico che ha trovato nel centro di Milano e che vuole che diventi il loro nuovo nido d’amore. Dopo averci a lungo pensato, la Contessa deciderà di dare una chance a questa proposta e informerà la famiglia di voler andare con Barbieri e visionare l’appartamento. Odile non ne sarà entusiasta. La ragazza avrà paura che le cose cambino di nuovo per lei e radicalmente come successo con la morte dei suoi genitori adottivi. La giovane contessina non riuscirà a nascondere il turbamento e solo l’intervento di Ettore riuscirà a calmarla.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Un imprevisto di Salvo dà un’opportunità a Ciro

Salvo deve lasciare Milano per trasferirsi a Sanremo affinché suo figlio respiri aria di mare e la sua salute migliori. Amato deve però anche lasciare la Caffetteria, che verrà gestita interamente da Ciro. Il giovane barista si troverà ad affrontare un imprevisto, che si rivelerà essere una bella occasione per il Puglisi, che dovrà però chiedere un prestito in banca. Il suo obiettivo sarà quello di comprare le quote di Salvatore e diventare, a tutti gli effetti, uno dei proprietari del Caffè Amato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.