Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2025: Mariella sconvolta, Claudia è tornata!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 ottobre 2025 su Rai3 vedremo Mariella affrontare un ritorno inaspettato e doloroso... Ecco le anticipazioni e le trame complete dell'episodio della Soap.

Risolta l’emergenza Alfredo, Mariella sembrerà pronta a riaprire il suo cuore a Guido e a dargli fiducia, purtroppo però un ritorno imprevisto rovinerà tutto. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, l’Altieri sarà sconvolta dal rientro a Napoli di Claudia ma anche da qualcosa che vedrà, che la lascerà completamente senza parole e molto impaurita. Intanto Castrese continuerà a tormentarsi per aver perso Sasà e Damiano e Rosa si ritroveranno molto vicini per via della loro preoccupazione per Eduardo. Filippo ha fatto pace con Roberto e dopo un momento di grande intesa con lui, cercherà di capire come aiutarlo mentre Ferri vorrà regolare i conti con i detenuti che lo minacciano. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2025: Mariella sconvolta da un ritorno inaspettato

Mariella e Guido riusciranno ad aiutare Alfredo e il cameriere sarà molto contento di aver ricevuto un così valido sostegno. Questo evento avrà il potere di avvicinare i due ex coniugi e darà a Mariella il coraggio di superare le sue remore e le sue paure. Sarà un momento molto bello anzi troppo bello per essere vero. Sì perché l’Altieri si troverà a dover fare i conti con un ritorno inaspettato, che rimetterà tutto in discussione. Claudia farà capolino di nuovo a Napoli e Mariella troverà il suo ex e l’attrice in un atteggiamento che a lei sembrerà intimo ma che potrebbe rivelarsi un fraintendimento. Che lo sia o meno, tutto questo avrà effetti devastanti su di lei e la porterà a un dietrofront di cui non sembrerà decisa a pentirsi.

Un Posto al Sole: Rosa e Damiano vicini per Eduardo… ma solo per questo?

Mariella sarà sconvolta dal ritorno di Claudia tanto da non curarsi più di suo nipote Castrese, che continuerà a tormentarsi per la fine della sua relazione con Sasà. Intanto dopo la fine con Pino, Rosa si ritroverà a farsi più vicina a Damiano; i due condivideranno la preoccupazione per Eduardo, in balia dell’odio e del rancore che il quartiere prova per lui. L’ansia per Sabbiese finirà per portare i genitori di Manuel a innamorarsi di nuovo?

Roberto vuole vendetta, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Dopo aver parlato con Marina, Filippo si è deciso a confrontarsi con Roberto. Dopo un momento di grande intesa con suo padre, Sartori capirà di dover fare qualcosa per stargli vicino e per aiutarlo. Nel mentre Ferri, stanco del comportamento degli altri detenuti, che non smettono di minacciarlo, penserà a un modo per vendicarsi e per mettere fine, una volta per tutte, a tutta questa situazione. Ma ci riuscirà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.