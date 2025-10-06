Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 6 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo cosa succederà oggi 6 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo la trama della puntata del 6 ottobre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 ottobre 2025 - vedremo il grande cambiamento di Tancredi. Il Di Sant’Erasmo ha rubato le foto a Umberto e le consegnerà a Marcello, evitando che Adelaide le veda. Questo gesto lascerà Barbieri senza parole ma lo porterà anche a riflettere su come comportarsi con la Contessa e con Rosa. Intanto, dopo che l’intervista alla Hack è saltata, Roberto dovrà pensare alla persona con cui sostituirla mentre Enrico comunicherà a Di Meo di dover rinunciare all’accordo che il dottore gli ha proposto, anche se questo significherà la fine della sua carriera da chirurgo. Mimmo si ritroverà a gestire una manifestazione pacifista e bloccherà un ragazzo che si presenterà come il cugino di Delia. Sarà vero? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata del 6 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 ottobre 2025 - Diego chiederà a Nunzio di assumere Gianluca al Vulcano, in sostituzione di Silvia. Il figlio di Raffaele cercherà di dare una mano al suo amico ormai palesemente dipendente dall’alcol. Intanto Damiano pregherà a Grillo di lasciare in pace Eduardo mentre tra Rosa e Pino le cose non andranno per nulla bene. Guido e Mariella saranno vicini a riavvicinarsi ma i due verranno colti di sorpresa da una visita inaspettata con un SOS imprevisto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

