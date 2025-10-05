TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Un Posto al Sole | Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?
Schede di riferimento
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?

Silvia Farris

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?

La settimana di Un Posto al Sole si apre con un determinante intervento di Diego per salvare Gianluca. Nella puntata in onda il 6 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Giordano chiederà a Nunzio di assumere Palladini al Vulcano, in sostituzione di Silvia. Il figlio di Raffaele cercherà di dare una mano al suo amico ormai palesemente dipendente dall’alcol. Intanto Damiano pregherà Grillo di lasciare in pace Eduardo mentre tra Rosa e Pino le cose non andranno per nulla bene. Guido e Mariella saranno pronti a riavvicinarsi ma i due verranno colti di sorpresa da una visita inaspettata con un SOS imprevisto. Chi sarà? Ecco nel dettaglio cosa succederà nella Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in soccorso di Gianluca

È ormai purtroppo chiaro che Gianluca non è più in grado di controllarsi e che il suo problema sia una dipendenza da alcol che nessuno, prima di ora, aveva notato. Ma visto che le cose sono uscite allo scoperto, è tempo di porci rimedio. Diego deciderà di intervenire e di sfruttare la partenza di Silvia e quindi il posto vacante a Il Vulcano, per dare una mano al suo amico. Pregherà Nunzio di offrirgli un lavoro al ristorante, come cameriere, per sostenerlo e per stargli vicino ma anche per dargli quella ragione che forse gli manca, per lottare per la sua vita. E Cammarota accetterà di dargli una chance per rimettersi in carreggiata.

Damiano cerca di aiutare Eduardo, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Dopo aver visto la scritta contro di lui, Eduardo ha gettato la spugna, convinto di non avere più possibilità di avere un lavoro nel suo vecchio quartiere e quindi di non poter avere una nuova vita, almeno non là. Sabbiese ha però perso le staffe, tanto da scatenare una reazione feroce di Pino. Rosa è intervenuta per impedire al compagno di mettere nell’angolo suo fratello ma ha così compromesso la loro relazione, già in crisi a causa della questione bacio di Damiano. Ma anche Renda dovrà intervenire; lancerà un appello a Grillo affinché lasci stare il suo amico e non lo tormenti più. Otterrà quello che chiede?

Un Posto al Sole: Guido e Mariella sempre più vicini ma…

Guido ci è quasi riuscito; la sua relazione con Mariella è a un soffio da rinascere e il Del Bue è convinto che basti quel passetto in più per tornare a essere una famiglia. Ma quando sarà sul punto di farlo, ecco bussare alla sua porta il povero Alfredo. Il maggiordomo di Cotugno non riuscirà più a resistere alle angherie del suo datore di lavoro e chiederà aiuto a Guido affinché lui possa salvarlo. Così facendo però metterà uno stop al suo obiettivo di riconquista.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne: Chi è Mario Lenti? Età, Gemma Galgani, Foto. Tutto sul cavaliere del Trono Over
news VIP Uomini e Donne: Chi è Mario Lenti? Età, Gemma Galgani, Foto. Tutto sul cavaliere del Trono Over
La forza di una donna: Sarp lascerà Piril per Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo
anticipazioni TV La forza di una donna: Sarp lascerà Piril per Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo
Can Yaman, i contenuti inediti su Sandokan mostrano tutto il suo duro lavoro
news VIP Can Yaman, i contenuti inediti su Sandokan mostrano tutto il suo duro lavoro
Stefano De Martino: "Onore a Scotti, ma la sfida mi accende. Quando è andato via Amadeus, pensavano mi schiantassi"
news VIP Stefano De Martino: "Onore a Scotti, ma la sfida mi accende. Quando è andato via Amadeus, pensavano mi schiantassi"
Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie
anticipazioni TV Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie
Grande Fratello, Carlotta Dell'Isola scoppia in lacrime su Instagram: cosa è successo?
news VIP Grande Fratello, Carlotta Dell'Isola scoppia in lacrime su Instagram: cosa è successo?
La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025: Jana è incinta!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025: Jana è incinta!
La forza di una donna Anticipazioni 6 ottobre 2025: Bahar non perdona e chiude con tutti i suoi cari!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 6 ottobre 2025: Bahar non perdona e chiude con tutti i suoi cari!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV