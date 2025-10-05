Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

La settimana di Un Posto al Sole si apre con un determinante intervento di Diego per salvare Gianluca. Nella puntata in onda il 6 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Giordano chiederà a Nunzio di assumere Palladini al Vulcano, in sostituzione di Silvia. Il figlio di Raffaele cercherà di dare una mano al suo amico ormai palesemente dipendente dall’alcol. Intanto Damiano pregherà Grillo di lasciare in pace Eduardo mentre tra Rosa e Pino le cose non andranno per nulla bene. Guido e Mariella saranno pronti a riavvicinarsi ma i due verranno colti di sorpresa da una visita inaspettata con un SOS imprevisto. Chi sarà? Ecco nel dettaglio cosa succederà nella Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in soccorso di Gianluca

È ormai purtroppo chiaro che Gianluca non è più in grado di controllarsi e che il suo problema sia una dipendenza da alcol che nessuno, prima di ora, aveva notato. Ma visto che le cose sono uscite allo scoperto, è tempo di porci rimedio. Diego deciderà di intervenire e di sfruttare la partenza di Silvia e quindi il posto vacante a Il Vulcano, per dare una mano al suo amico. Pregherà Nunzio di offrirgli un lavoro al ristorante, come cameriere, per sostenerlo e per stargli vicino ma anche per dargli quella ragione che forse gli manca, per lottare per la sua vita. E Cammarota accetterà di dargli una chance per rimettersi in carreggiata.

Damiano cerca di aiutare Eduardo, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Dopo aver visto la scritta contro di lui, Eduardo ha gettato la spugna, convinto di non avere più possibilità di avere un lavoro nel suo vecchio quartiere e quindi di non poter avere una nuova vita, almeno non là. Sabbiese ha però perso le staffe, tanto da scatenare una reazione feroce di Pino. Rosa è intervenuta per impedire al compagno di mettere nell’angolo suo fratello ma ha così compromesso la loro relazione, già in crisi a causa della questione bacio di Damiano. Ma anche Renda dovrà intervenire; lancerà un appello a Grillo affinché lasci stare il suo amico e non lo tormenti più. Otterrà quello che chiede?

Un Posto al Sole: Guido e Mariella sempre più vicini ma…

Guido ci è quasi riuscito; la sua relazione con Mariella è a un soffio da rinascere e il Del Bue è convinto che basti quel passetto in più per tornare a essere una famiglia. Ma quando sarà sul punto di farlo, ecco bussare alla sua porta il povero Alfredo. Il maggiordomo di Cotugno non riuscirà più a resistere alle angherie del suo datore di lavoro e chiederà aiuto a Guido affinché lui possa salvarlo. Così facendo però metterà uno stop al suo obiettivo di riconquista.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.