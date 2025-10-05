Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 6 ottobre 2025: Tancredi protegge Marcello e salva le nozze di Adelaide

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 ottobre 2025 su Rai1. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Ci aspetta una nuova settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore e nella puntata in onda il 6 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, vedremo il grande cambiamento di Tancredi. Il Di Sant’Erasmo ha rubato le foto a Umberto e le consegnerà a Marcello, evitando che Adelaide le veda. Questo gesto lascerà Barbieri senza parole ma lo porterà anche a riflettere su come comportarsi con la Contessa e con Rosa. Intanto, dopo che l’intervista alla Hack è saltata, Roberto dovrà pensare alla persona con cui sostituirla mentre Enrico comunicherà a Di Meo di dover rinunciare all’accordo che il dottore gli ha proposto, anche se questo significherà la fine della sua carriera da chirurgo. Mimmo si ritroverà a gestire una manifestazione pacifista e bloccherà un ragazzo che si presenterà come il cugino di Delia. Sarà vero? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 ottobre 2025: Tancredi salva Marcello dall’ira di Umberto

Umberto era pronto a smascherare Marcello rivelando ad Adelaide che Barbieri non è l’uomo che lei pensa che sia. Il Commendatore, convinto che il giovane imprenditore abbia un debole per Rosa e che tra loro ci sia qualcosa, ha fatto pedinare i due ragazzi ed è riuscito ad avere delle foto compromettenti su di loro. Guarnieri avrebbe voluto mostrarle alla cognata, per dimostrarle una volta per tutte che lui ha sempre avuto ragione sul suo giovane promesso sposo ma Tancredi ha deciso di impedirglielo. Dopo aver fiutato le bugie di Marcello, il Di Sant’Erasmo ha drizzato le antenne e ha trovato le prove del suo tradimento. Pronto a fare la cosa giusta e a non fare loschi giochi ma soprattutto convinto di non voler fare del male alla zia, ha deciso di consegnare le fotografie a Marcello e di salvare il suo matrimonio.

Marcello è salvo ma deve trovare una soluzione al più presto, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Marcello rimarrà senza parole davanti al gesto inaspettato di Tancredi e capirà di dover porre rimedio alla situazione che si è creata con Rosa e che ormai dura da tempo. Intanto al Paradiso, Roberto dovrà trovare una nuova figura femminile da proporre per Il Paradiso Donna, dopo che l’intervista alla Hack è saltata. Landi riuscirà a capire chi potrebbe intervistare? Intanto Mimmo avrà il compito di sorvegliare una manifestazione pacifista e durante l’evento bloccherà un giovane, che affermerà di chiamarsi Johnny e di essere un parente di Delia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico rifiuta l’accordo di Di Meo

Enrico è in crisi; ha ormai capito che la sua carriera da chirurgo è in bilico. La sua mano ha dei fastidiosi tremori e la cosa gli impedisce di operare in sicurezza. Il dottore ne ha parlato con il suo collega Di Meo, che gli ha proposto di operare al posto suo ma a suo nome. Dopo averci pensato a lungo, Enrico rifiuterà l'accordo, pur consapevole che questo significherà la fine della sua carriera. Sarà davvero così?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.