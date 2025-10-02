TGCom24
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2025

Silvia Farris
6

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 2 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2025

Vediamo cosa succederà oggi 2 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme la trama della puntata del 2 ottobre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 ottobre 2025 - Marcello racconterà ad Adelaide cosa è successo, omettendo ovviamente il momento di complicità con la Camilli. Sentendo il racconto, Tancredi storcerà il naso e comincerà a sospettare che le cose non sia andate esattamente come il giovane imprenditore vuole far credere. Umberto gli darà ragione e avrà delle prove scottanti da mostrargli. Il Di Sant’Erasmo le userà per rovinare Marcello e per prendersi Rosa? Intanto Mimmo sarà pronto a ricevere un encomio ufficiale da parte del Prefetto ma Roberto si renderà conto che il ragazzo non è per nulla contento. Invece Enrico chiederà a Tancredi informazioni sulla sua operazione alla gamba, che lo ha rimesso in piedi. Proietti vorrà raggiungere la Svizzera per sottoporsi a un intervento alla mano? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della puntata del 2 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 ottobre 2025 - Micaela e Manuela sproneranno Elena a registrare una puntata di prova del loro programma radiofonico ma questa idea non si rivelerà molto soddisfacente anzi rischierà di rendere le cose ancora più difficili. Intanto Rosa si farà in quattro per aiutare Eduardo ad avere un colloquio di lavoro ma nel quartiere ci sarà ancora qualcuno pronto a ostacolarlo. Gennaro invece osserverà con grande soddisfazione il suo lavoro di plagio su Vinicio. Gagliotti si renderà conto di essere stato capace di plasmare il suo fratellino a sua immagine e somiglianza. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 settembre al 3 ottobre 2025

