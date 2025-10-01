Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2025: Elena speaker in radio ma il suo intervento rischia di rovinare tutto!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 ottobre 2025 vedremo Elena impegnata in radio e stavolta come speaker ma non si rivelerà una grande idea. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Elena verrà coinvolta in prima persona nella sua radio. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Micaela e Manuela sproneranno la Giordano a registrare una puntata di prova del loro programma radiofonico ma questa idea non si rivelerà molto soddisfacente anzi rischierà di rendere le cose ancora più difficili. Intanto Rosa si farà in quattro per aiutare Eduardo ad avere un colloquio di lavoro ma nel quartiere ci sarà ancora qualcuno pronto a ostacolarlo. Gennaro invece osserverà con grande soddisfazione il suo lavoro di plagio su Vinicio. Gagliotti si renderà conto di essere stato capace di plasmare il suo fratellino a sua immagine e somiglianza. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2025: Elena nuova speaker della radio ma non è una buona idea

Con Gagliotti così scatenato e con Roberto in carcere, le cose sono complicate anche in radio. Nonostante la direzione di Elena riesca a fare fronte a qualche disagio provocato da Gennaro e da Vinicio, la situazione è comunque particolarmente delicata. E sarà ancora più evidente quando Micaela e Manuela convinceranno la Giordano a registrare una puntata di prova del programma. Tutte e tre si renderanno conto di correre un grande rischio e che questa novità potrebbe ritorcersi contro di loro.

Rosa aiuta Eduardo a trovare lavoro, ecco cosa vedremo nella puntata di Upas

Eduardo è in crisi; si è accorto che tornare a vivere nel proprio quartiere non è facile e soprattutto sembra quasi impossibile trovare un lavoro. Verso di lui c’è tanta diffidenza, paura ma anche desiderio di vendetta, ora che non è più un boss. Rosa sarà costretta a intervenire per il bene suo e di Clara. La Picariello riuscirà a fargli avere un colloquio ma ci sarà comunque qualcuno pronto a mettergli i bastoni tra le ruote. Nel mentre Roberto sarà sempre più nel mirino di Rosario e correrà rischi ogni giorno più grossi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gennaro fiero di Vinicio, ormai la sua copia

Roberto e Marina se la stanno passando davvero male e a nulla valgono i loro sacrifici. Sì perché diventerà sempre più difficile tenere a freno sia Gennaro che Vinicio, tra cui non ci sarà più alcuna differenza. Gagliotti senior sarà molto soddisfatto di come è riuscito a plagiare e plasmare il suo fratellino e lo guarderà con tantissima ammirazione. Per Alice sarà sempre più difficile se non addirittura impossibile, riavere il suo fidanzato come era una volta e per sua nonna e suo nonno sarà un dramma.

