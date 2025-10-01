Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 2 ottobre 2025: Tancredi fiuta le bugie, stanerà Marcello e Rosa?

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 ottobre 2025 e vediamo cosa succederà nell'episodio della Soap di Rai1.

La disavventura di Marcello e Rosa si concluderà con il loro ritorno a casa ma con un nulla di fatto per l’intervista alla Hack. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 2 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Barbieri racconterà ad Adelaide cosa è successo, omettendo ovviamente il momento di complicità con la Camilli. Sentendo il racconto, Tancredi storcerà il naso e comincerà a sospettare che le cose non sia andate esattamente come il giovane imprenditore vuole far credere. Umberto gli darà ragione e avrà delle prove scottanti da mostrargli. Il Di Sant’Erasmo le userà per rovinare Marcello e per prendersi Rosa? Intanto Mimmo sarà pronto a ricevere un encomio ufficiale da parte del Prefetto ma Roberto si renderà conto che il ragazzo non è per nulla contento. Invece Enrico chiederà a Tancredi informazioni sulla sua operazione alla gamba, che lo ha rimesso in piedi. Proietti vorrà raggiungere la Svizzera per sottoporsi a un intervento alla mano? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 ottobre 2025: Marcello racconta bugie ma Tancredi non ci crede

Marcello e Rosa sono stati molto vicini, troppo vicini. I due hanno avuto un imprevisto sulla strada per Trieste e hanno dovuto rinunciare all’intervista con la Hack. Costretti a fermarsi e a non poter proseguire verso il Friuli, i due hanno avuto modo di ritrovare una grande complicità ma purtroppo non si sono resi conto di essere spiati e fotografati. Una talpa, pagata da Umberto, li ha seguiti e ora Guarnieri ha in mano delle prove compromettenti contro di loro. Ma ad avere dubbi su quanto accaduto in viaggio, sarà anche Tancredi. Il Di Sant’Erasmo ascolterà il racconto di Barbieri alla Contessa, che chiederà spiegazioni sulla mancata intervista, e si renderà conto che qualcosa non torna.

Tancredi rovinerà Marcello? Ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Tancredi ha stupito Umberto ma anche la sua famiglia, rivelando di non aver più intenzione di macchiarsi di azioni spregevoli. Il Di Sant’Erasmo ha chiesto scusa ma ha anche assicurato di essere una persona cambiata, tanto da essersi voluto sottoporre all’operazione alla gamba per dimostrare a se stesso e alla sua famiglia, di essere una persona diversa. Il nobile potrebbe però cambiare di nuovo faccia. Capito che Marcello sta mentendo e forse persino viste le foto che possiede Umberto, Tancredi potrebbe decidere di mostrare tutto a sua zia. Ma lo farà davvero? Rovinerà Marcello e cercherà di avere Rosa con l’inganno o peggio con la minaccia?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico vuole operarsi?

Enrico è in ansia. La sua mano ha cominciato a dargli dei fastidi preoccupanti e il dottore non sa come fare per evitare che in ospedale se ne accorgano e che anche Marta possa capire cosa lo turba. Proietti vuole mantenere il riserbo solo per evitare di creare di nuovo paura nella sua famiglia, ora che le cose sembrano finalmente essersi sistemate. Ma vedendo Tancredi camminare senza l’ausilio del bastone, il dottore comincerà a pensare che sia arrivato il momento di un piccolo ma risolutivo intervento. Per questo chiederà informazioni al nipote della contessa, speranzoso di avere buone notizie e speranze. Intanto Mimmo si preparerà a ricevere un encomio da parte del Prefetto ma Roberto si renderà conto che non è per nulla felice di quello che gli sta per succedere. Cosa turberà Burgio? Possibile che ci siano misteri e segreti dietro al suo malumore?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.