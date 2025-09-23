Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 29 settembre 2025 al 3 ottobre 2025: Umberto inchioda Rosa e Marcello

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della decima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 29 settembre 2025 al 3 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte con la decima stagione della soap più amata di Rai 1. Tra new entry, nuovi intrecci, personaggi che tornano al centro delle trame, poi colpi di scena imperdibili e storie d’amore avvincenti, ecco le Anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda dal 29 settembre 2025 al 3 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni settimanali: cosa succederà dal 29 settembre 2025 al 3 ottobre 2025

Lunedì 29 settembre 2025

Enrico ha portato a termine con successo l’intervento di Marina Valli e lei lo ringrazia, ma il dottore si sente in colpa per aver nascosto il problema alla mano. Nel frattempo, a Villa Guarnieri, Adelaide torna ad occuparsi dei preparativi delle nozze con entusiasmo, superata la bufera mediatica che l’ha travolta. Rosa ha lavorato all’articolo per riabilitare l’immagine di Marcello e questo la porta nuovamente vicina a Tancredi. Al Paradiso, invece, prende forma il progetto Paradiso Donna.

Martedì 30 settembre 2025

Mentre Ettore, nuovo stilista di Galleria Milano Moda, incontra Botteri, Elvira confida a Irene la sua intenzione di lasciare Milano con la famiglia per trasferirsi in un luogo vicino al mare. Salvo propone alla moglie di andare a vivere a Taormina ma lei è perplessa, mentre Ciro scopre da Concetta il progetto dei due giovani sposi. Ciro è preoccupato perché non sa se da solo potrà gestire il Gran Caffè, Irene invece vuole aiutare la sua amica. Caterina viene assunta come nuova Venere al Paradiso, dove viene ospitata la prima ospite di Paradiso Donna.

Mercoledì 1° ottobre 2025

Adelaide è entusiasta per la sfida lanciata a Botteri ed Ettore, che devono creare gli abiti da sposa per le sue testimoni Odile e Marta. Nel frattempo Umberto scopre che Marcello si è offerto di accompagnare Rosa a Trieste per intervistare Margherita Hack all’Osservatorio Astronomico. Un problema tecnico costringerà i due a rimanere una notte insieme fuori Milano, ma la loro complicità sarà spiata da molto vicino.

Giovedì 2 ottobre 2025

Elvira e Salvo sono felici di aver ricevuto un grande sostegno per il loro trasferimento, mentre Ciro si lascia convincere da Concetta ad affrontare da solo il lavoro in caffetteria. Nel frattempo, Mimmo si prepara a ricevere l’encomio dal Prefetto. Roberto, tuttavia, nota che il giovane non appare felice come dovrebbe. Enrico chiede a Tancredi informazioni sull’operazione che gli ha restituito l’uso della gamba, sperando di trovare una soluzione per la sua mano. Al ritorno da Trieste, Marcello racconta ad Adelaide che un guasto all’auto ha impedito l’intervista di Rosa. Mentre Tancredi è sospettoso, Umberto riceve foto compromettenti del loro viaggio. Gli Amato decidono di trasferirsi a Sanremo ufficialmente.

Venerdì 3 ottobre 2025

Matteo lavora alla canzone per Marina, ma l’ispirazione gli viene dal sentimento che prova ancora per Odile. Nel frattempo, Enrico confessa il suo problema alla mano al professor Di Meo mentre, dopo l’onorificenza, Mimmo confida a Roberto di non voler diventare poliziotto. Umberto convoca Adelaide per mostrarle le foto di Rosa e Marcello ma, proprio quando sta per consegnare certo così di portarla nuovamente verso di lui e lontana dall’idea del matrimonio, scopre che gli scatti sono spariti nel nulla.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.