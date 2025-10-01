Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° ottobre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 1° ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo cosa succederà oggi 1° ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco la trama della puntata del 1° ottobre 2025

Nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore di oggi - 1° ottobre 2025 - Marcello e Rosa, diretti in Friuli per intervistare Margherita Hack, saranno costretti a rinunciare a questa opportunità per via di un imprevisto, che li costringerà a fermarsi. Soli e faccia a faccia avranno modo di confrontarsi ma anche di vivere un momento di grande complicità, che potrebbe complicare tutto… anche perché qualcuno li terrà d’occhio da molto vicino. Intanto Elvira e Salvo continueranno a riflettere sul loro trasferimento, con tutti i dubbi e le paure del caso. I genitori di Andrea saranno molto felici di trovare il sostegno dei loro amici, soprattutto delle Veneri e di Irene, che continuerà a cercare una soluzione per la sua amica. Concetta invece infonderà il coraggio necessario a Ciro per affrontare la sua nuova sfida. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo le anticipazioni della puntata del 1° ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° ottobre 2025 - Rosario sarà più che mai infastidito e, deciso a farla pagare al marito di Marina, intensificherà le sue minacce contro Roberto. Intanto Vinicio sarà sempre più schierato con Gennaro e la cosa darà ancora più noia alla Giordano. Alberto incontrerà Piero con l’intenzione di chiudere la faccenda che Gianluca ha in sospeso con lui mentre Renato supererà la diffidenza di Raffaele e comincerà a insegnargli a usare l’intelligenza artificiale per migliorare la sua vita. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 settembre al 3 ottobre 2025