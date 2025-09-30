TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 1° ottobre 2025: Roberto nel mirino di Rosario!

Silvia Farris

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni 1° ottobre 2025: Roberto nel mirino di Rosario!

L’amicizia tra Roberto e Ludovico si intensifica e crea a Ferri dei grandi problemi. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° ottobre 2025 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Rosario più che mai infastidito e, deciso a farla pagare al marito di Marina, intensificherà le sue minacce. Intanto Vinicio sarà sempre più schierato con Gennaro e la cosa darà ancora più noia alla Giordano. Alberto incontrerà Piero con l’intenzione di chiudere la faccenda che Gianluca ha in sospeso con lui mentre Renato supererà la diffidenza di Raffaele e comincerà a insegnargli a usare l’intelligenza artificiale per migliorare la sua vita. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nella puntata della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 1° ottobre 2025: Roberto sempre più in difficoltà con Rosario

Roberto è in carcere e purtroppo ogni suo tentativo di avere uno sconto di pena è fallito miseramente, almeno sino a ora. In cella, Ferri ha fatto amicizia con Ludovico e il loro rapporto sta diventando sempre più forte. La cosa però infastidisce un altro detenuto, che dall’inizio ha preso di mira l’imprenditore. Stiamo parlando di Rosario, le cui minacce diventeranno sempre più potenti e prepotenti. Le cose non saranno migliori ai Cantieri. Marina si troverà a fronteggiare i fratelli Gagliotti, con Vinicio ancora più complice di Gennaro e ormai, sembra, completamente perso.

Alberto in aiuto di Gianluca, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Alberto vuole la verità su Gianluca; vuole sapere a ogni costo cosa stia succedendo al figlio e perché si stia comportando in modo cosi assurdo e nervoso. Palladini senior deciderà di regolare i conti, una volta per tutte, con Piero Baccini, arrivato a Napoli furioso con Gianlu e deciso a riprendersi ciò che è suo. L’avvocato avrà un faccia a faccia con questo nuovo personaggio e cercherà di liberarsi della sua presenza ingombrante nella vita del suo primogenito. Riuscirà ad aiutare concretamente il suo ragazzo oppure finirà per causargli ancora più guai?

Un Posto al Sole: Renato spinge Raffaele a usare la IA

Niko e Manuela, approfittando di un piccolo guasto di Marzia, sono riusciti a far riavvicinare Renato e Raffaele. Giordano è felice di avere di nuovo del tempo da passare con il suo amico ma Poggi non si è liberato del tutto della sua passione per l’intelligenza artificiale, anzi cercherà di coinvolgere il padre di Diego mostrandogli come possa essere utile l’IA nella vita di tutti i giorni. Renato stregherà Raffaele e lo porterà dalla sua parte?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 settembre al 3 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

