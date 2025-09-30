Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 1° ottobre 2025: Marcello e Rosa pericolosamente vicini e qualcuno li spia!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 1° ottobre 2025 vedremo Marcello e Rosa vicini... troppo vicini e spiati! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Marcello ha accompagnato Rosa a Trieste ma purtroppo il viaggio si rivelerà più complesso del previsto. Tutto questo succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1° ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1. I due ragazzi, diretti in Friuli per intervistare Margherita Hack, saranno costretti a rinunciare a questa opportunità per via di un imprevisto, che li costringerà a fermarsi. Soli e faccia a faccia avranno modo di confrontarsi ma anche di vivere un momento di grande complicità, che potrebbe complicare tutto… anche perché qualcuno li terrà d’occhio da molto vicino. Intanto Elvira e Salvo continueranno a riflettere sul loro trasferimento, con tutti i dubbi e le paure del caso. I genitori di Andrea saranno molto felici di trovare il sostegno dei loro amici, soprattutto delle Veneri e di Irene, che continuerà a cercare una soluzione per la sua amica. Concetta invece infonderà il coraggio necessario a Ciro per affrontare la sua nuova sfida. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 1° ottobre 2025: Marcello e Rosa pericolosamente vicini e spiati

Marcello e Rosa sono in partenza. Barbieri si è offerto di accompagnare la giornalista a Trieste per la sua intervista, per Il Paradiso, a Margherita Hack. È un’occasione ghiotta sia per la giornalista sia per il grande magazzino diretto da Roberto, che ne avrà grandi benefici d’immagine. Il viaggio dei due ragazzi non piacerà però a Guarnieri. Umberto è in agguato; ha infatti capito che tra la Camilli e il futuro marito di Adelaide c’è del tenero o meglio che qualcosa deve essere successo tra loro. Per questo motivo deciderà di seguirli o meglio di farli seguire durante la trasferta in Friuli, che si concluderà con un intoppo inaspettato. Sì perché Marcello e Rosa saranno costretti a fermarsi prima di poter arrivare in città.

Marcello e Rosa stanati? Ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Marcello e Rosa non arriveranno a Trieste a causa di un imprevisto, che li costringerà a fermarsi prima. L’intervista salterà e per la Camilli sarà una vera disdetta. Intervistare la Hack nel suo osservatorio, sarebbe stato sicuramente un argomento da prima pagina ma purtroppo le cose si sono rivoltate contro di lei… almeno professionalmente. Sì perché l’intoppo, seppur fastidioso, porterà la ragazza e Barbieri a vivere un momento di complicità. Peccato che i due non si accorgeranno di essere spiati e questo potrebbe provocare loro dei grandissimi fastidi.

Il Paradiso delle Signore: Ciro pronto a una nuova avventura tutto da solo

Elvira è in crisi. La Venere non sa se il trasferimento a Taormina sia la soluzione più giusta da prendere e sarà molto preoccupata, soprattutto per via della salute di Andrea, per cui lei e Salvo devono fare al più presto qualcosa. I due saranno contenti di ricevere il sostegno dei propri amici, Irene per prima, che si farà avanti per trovare una soluzione per aiutare i suoi amici ma soprattutto la Venere. Intanto Concetta riuscirà a infondere il coraggio necessario a Ciro affinché lui prenda in mano, da solo, la gestione della caffetteria. Puglisi, all’inizio molto spaventato, grazie alle parole della moglie riuscirà a trovare la forza di affrontare questa nuova sfida.

