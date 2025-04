Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 24 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà nella puntata di oggi 24 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 aprile 2025 - Marta deciderà di raccontare a Enrico il suo segreto. La Guarnieri non ha mai trovato il coraggio o forse il momento di confessare al suo innamorato di non poter avere figli ma nell’episodio che vedremo il 24 aprile 2025, gli dirà tutta la verità e gli confermerà anche di averci sofferto moltissimo. Intanto Carmelo Burgio andrà a trovare Mimmo in commissariato e il ragazzo, con l’aiuto di un collega, riuscirà a mascherare la sua assenza dal servizio. Le Veneri invece scopriranno che Rita non è mai stata assunta da Alitalia e Gianlorenzo, deluso dal non aver potuto passare la Pasquetta con Delia, comincerà a pensare che tra loro non possa esserci futuro. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 aprile 2025.

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata di oggi 24 aprile 2025

Nella Doppia Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 aprile 2025 - Micaela rimarrà delusa dal non aver ancora trovato l’avventura che cercava. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la gemella di Manuela continuerà a vedere coppiette felici in giro e la cosa le darà molto fastidio, soprattutto perché – nel mentre – anche sua sorella sta vivendo un idillio amoroso. Intanto a Palazzo Palladini, Raffaele e Pino si sfideranno in cucina. Chi preparerà la migliore pastiera? Gennaro e Roberto, intanto, si impegneranno per concludere il loro accordo e per rendere ufficiale l’ingresso di Gagliotti come socio dei Cantieri. Elena rivelerà ad Alice di non essere per nulla contenta della sua relazione con Vinicio e di essere anzi molto preoccupata per lei. Tra madre e figlia scoppierà una grossa lite. Alice non sarà disposta a tollerare ulteriori intromissioni nella sua vita e nelle sue scelte, da parte di sua madre. La ragazza sarà più che mai determinata a partire con Vinicio e a rimanergli accanto e questo provocherà un confronto molto acceso tra lei ed Elena. Intanto a Torino, Manuela e Niko si godranno il loro amore finalmente rifiorito. Serena e Filippo, anche loro in città, saranno molto felici mentre Micaela non sarà per nulla contenta ma non tanto a causa della felicità di sua sorella quanto per il fatto che avrebbe desiderato di gran lunga l’avventura e non essere, di nuovo, testimone di sdolcinate storie d’amore. Michele vorrà tornare a lavorare in radio ma Roberto lo gelerà facendogli capire che per lui non c’è e non ci sarà più posto. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 aprile 2025.