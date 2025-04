Il Paradiso delle Signore: Puntata Aggiornata del 24 aprile 2025, ecco cosa succederà nella Soap di Rai1

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore torna oggi 24 aprile 2025 dopo ben tre giorni di Stop. L'episodio della Soap trasmesso oggi è quello che era previsto per il 23 aprile 2025 e vedremo Marta affrontare con Enrico un tema molto spinoso e doloroso.

È una settimana piena di cambiamenti quella che stiamo vivendo. La morte di Papa Francesco ha modificato tutti i palinsesti e la Soap che ha subito più di tutte queste modifiche è stata Il Paradiso delle Signore, a un passo dalla sua conclusione.

Le avventure dei dipendenti dei due grandi magazzini di Milano, Il Paradiso e la GMM, hanno visto i loro appuntamenti sospesi per ben due volte e le puntate previste dal 22 al 24 aprile 2025, hanno subito dei grossi slittamenti. Nel giorno di Pasquetta 2025 così come in quello della Liberazione, era già previsto che la Soap non fosse trasmessa ma lo stop del 22 e quello inaspettato e avvenuto all’ultimo il 23 aprile 2025, hanno fatto sì che la puntata prevista per ieri, arrivi oggi, 24 aprile 2025, sempre su Rai1… salvo altre modifiche dell’ultimo minuto.

Scopriamo insieme cosa andrà in onda nel pomeriggio. Prima delle anticipazioni complete ecco un rapido sunto: Marta deciderà di raccontare a Enrico il suo segreto. La Guarnieri non ha mai trovato il coraggio o forse il momento di confessare al suo innamorato di non poter avere figli ma nell’episodio che vedremo il 24 aprile 2025, gli dirà tutta la verità e gli confermerà anche di averci sofferto moltissimo. Intanto Carmelo Burgio andrà a trovare Mimmo in commissariato e il ragazzo, con l’aiuto di un collega, riuscirà a mascherare la sua assenza dal servizio. Le Veneri invece scopriranno che Rita non è mai stata assunta da Alitalia e Gianlorenzo, deluso dal non aver potuto passare la Pasquetta con Delia, comincerà a pensare che tra loro non possa esserci futuro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta confessa tutto

Andrà finalmente in onda oggi la puntata, di cui vi abbiamo parlato in questi giorni – con tanto di anticipazioni complete – in cui Marta confesserà a Enrico di non poter avere figli. Questa scoperta ha condizionato moltissimo la Guarnieri che, in passato (quando ancora era sposata con Vittorio) ha sofferto per non poter diventare madre. La carriera e la nuova vita negli Stati Uniti hanno lenito momentaneamente le sue ferite ma l’arrivo di un nuovo amore, sincero e forte, hanno riacceso in lei il desiderio di maternità. Marta ha l’occasione di essere la mamma della piccola Anita ma in cuor suo desidererebbe avere una gravidanza, che ha cercato invano per anni. Nella puntata del 24 aprile 2025 la vedremo affrontare questo spinoso argomento con Proietti, al quale racconterà tutte le sue ansie e i suoi drammi personali. Dramma anche per Botteri. Dopo non essere riuscito a passare la Pasquetta con Delia, lo stilista comincerà a pensare di non poter avere un futuro con la Venere.

Il Paradiso delle Signore: Le Veneri pronte a scoprire chi sia davvero Rita

Irene e le Veneri scopriranno che Rita non è mai stata assunta in Alitalia e cominceranno a pensare che la ragazza abbia mentito. In loro si farà largo l’idea che la giovane possa aver mentito dall’inizio e che possa essere persino la talpa che ha copiato l’abito di punta della collezione di Botteri. Intanto Carmelo Burgio arriverà in commissariato e suo figlio Mimmo riuscirà a evitare che scopra della sua sospensione. Elvira sarà sempre più stanca e affaticata per via della gravidanza e Salvo molto preoccupato per lei.

Il Paradiso delle Signore non va in onda il 25 aprile 2025

La puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 aprile 2025 sarà l’unica e l’ultima della settimana. Stando a quanto riportato sulla guida Rai di oggi, la Soap non dovrebbe andare in onda né il 25 aprile 2025 (come in realtà già era previsto) né nel weekend. Le puntate saltate questa settimana saranno trasmesse durante la prossima settimana forse con doppi episodi. Purtroppo in questi casi dobbiamo usare il condizionale visto che ai palinsesti piace cambiare come le scale di Hogwarts.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.