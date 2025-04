Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 21 al 25 aprile 2025: Marta Guarnieri è in pericolo

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 21 al 25 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 21 al 25 aprile 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 21 aprile 2025 a venerdì 25 aprile 2025

Lunedì 21 aprile 2025

Il Paradiso delle Signore 9 non andrà in onda Lunedì di Pasquetta.

Martedì 22 aprile 2025

Con l’avanzare della gravidanza, Elvira è sempre più stanca e Salvo, preoccupato per lei e per la salute del bambino, vorrebbe che riposasse di più. Carmelo fa una sorpresa a Mimmo, recandosi in Commissariato, ma per fortuna grazie alla complicità di un collega non scopre tutta la verità sul fatto che il figlio è stato momentaneamente sospeso. Nel frattempo, Botteri non è riuscito ad andare all’appuntamento con Delia a Pasquetta a causa di un imprevisto, e inizia a riflettere sul rapporto con la Venere, iniziando a pensare che forse non funzionerebbe tra loro. Marta, invece, trova il coraggio di confessare a Enrico che non può avere figli, come reagirà lui? Al Paradiso si scatena un’ondata di sospetto, quando le Veneri scoprono che la loro ex collega Rita non è mai stata assunta da Alitalia come ha detto loro.

Mercoledì 23 aprile 2025

La scoperta della grande bugia raccontata da Rita mette in allarme Irene, che si confronta subito con Roberto e Marcello. Poco dopo Cipriani incontra casualmente Lucia Giorgi, capocommessa della Galleria Milano Moda, e le rivelazioni della donna gettano ancora più ombre sull’intera vicenda. Nel frattempo, Concetta vuole spingere Botteri a fare un passo avanti nella relazione con Delia, mentre Matteo trova il coraggio di chiedere a Odile spiegazioni sul rapporto che sta creando con Guido ma lei non sa bene cosa rispondere, essendo confusa a sua volta. Il padre di Mimmo sta per lasciare Milano senza aver scoperto la verità sul figlio, ma proprio lui non riesce a salutarlo mentendogli ancora e gli rivela tutto. La reazione sarà decisamente furiosa.

Giovedì 24 aprile 2025

Mimmo ha confessato tutta la verità sulla sua sospensione al padre e ora deve dare una brutta notizia ad Agata: Carmelo pretende che chieda al più presto trasferimento in Sicilia. Agata non è per niente felice, ormai si sente legata a Mimmo e non vorrebbe vederlo lasciare Milano. Mentre Odile ascolta una conversazione compromettente tra Giulia Furlan e Lucia Giorgi su Rita, Marcello sospetta che l’ex Venere fosse d’accordo con la concorrenza e studia un piano per scoprire se è stata proprio la ragazza a consegnare a Galleria Milano Moda il bozzetto del lavoro di Botteri. Su richiesta di Tancredi, Adelaide accetta di lasciarsi intervistare da Rosa ma la situazione è molto imbarazzante, soprattutto quando la contessa parla della sua storia d’amore per Marcello, per il quale la ragazza nutre ancora un sentimento. Enrico, invece, è raggiunto da una notizia terribile: i criminali che lo stanno cercando hanno scoperto dove vive Marta.

Venerdì 25 aprile 2025

Il Paradiso delle Signore 9 non andrà in onda.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.